Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с российским лидером Владимиром Путиным, но предположил, что глава России не хочет его переизбрания.

«Я худшее, что когда-либо случалось с Россией. Путин это понимает. Я лажу с Путиным, но он это понимает. Он, вероятно, не хочет, чтобы я победил. Я могу сказать вам прямо сейчас, за исключением того, что я думаю, что я ему нравлюсь, я уверен, что он не хочет, чтобы я победил», — сказал Трамп в интервью программе Full Mewasure.

По словам Трампа, власти Китая также не хотят его переизбрания на пост президента США.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что некоторые американские СМИ «теряют чувство реальности и выходят из адекватного состояния» по мере приближения очередных выборов президента США.