«У нас есть право дать отпор»: спортсмены отреагировали на смерть задержанного полицией афроамериканца

Погибший после задержания полицейскими в Миннесоте 46-летний афроамериканец Джордж Флойд не заслуживал смерти и «умолял о помощи», заявил звезда НБА Стефен Карри. В свою очередь, чемпион UFC Джон Джонс выразил мнение, что стражу порядка не следовало давить на грудную клетку и шею мужчины, когда тот уже был закован в наручники. Известный игрок в американский футбол Джей Джей Уотт выразил недоумение, почему ситуацию нельзя было разрешить так, чтобы это не привело к смерти Флойда. Как в спортивном мире восприняли трагедию в Миннеаполисе — в материале RT.

«Если это вас не тревожит и не вызывает возмущения, то я даже не знаю, что сказать»

Смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими в Миннеаполисе вызвала серьёзный резонанс среди представителей разных видов спорта по всему миру.

Баскетболист НБА, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс напомнил, как игрок в американский футбол Колин Каперник в 2016 году перед товарищеским матчем отказался вставать во время исполнения гимна США в знак протеста против «притеснения темнокожих».

«Теперь вы понимаете? Или всё ещё не ясно», — написал Джеймс, приложив фото стоящего на одном колене Каперника и кадр из ролика, на котором полицейский ногой прижимает Флойда к земле, надавив на шею.

Пост баскетболиста тут же «расшарил» в сториз своего Instagram шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

Сам Каперник также отреагировал на произошедшее.

«Когда цивилизованное поведение приводит к смерти, протест — единственная закономерная реакция. Начнут сыпаться призывы к миру, но они не будут услышаны, потому что насилие вылилось в подобное сопротивление. У нас есть право дать отпор! Покойся с силой, Джордж Флойд», — отметил футболист в Twitter.

Последняя фраза, видимо, стала отсылкой к документальному сериалу Джей Зи «Покойся с силой» об убийстве 17-летнего афроамериканца Трейвона Мартина гражданским патрульным Джорджем Циммерманом в 2012-м.

When civility leads to death, revolting is the only logical reaction.



The cries for peace will rain down, and when they do, they will land on deaf ears, because your violence has brought this resistance.



We have the right to fight back!



Rest in Power George Floyd — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) May 28, 2020

Раскритиковал действия стражей правопорядка и другой баскетболист НБА — Стефен Карри. Карри выложил в Instagram фото задержания Флойда.

«Если это изображение вас не тревожит и не вызывает у вас возмущения, то я даже не знаю. Я вижу, что многие пытаются высказаться о том, как им это осточертело и как они злы по этому поводу. Это хорошо, но в то же время это — та самая реальность, в которой мы живём... У Джорджа осталась семья. Джордж не заслуживал смерти. Он умолял о помощи, и его проигнорировали, а это явно говорит о том, что его жизнь не имела значения. Джордж был убит. Джордж не был человеком для того полицейского, который медленно и намеренно лишил его жизни», — написал Карри в Instagram.

В свою очередь, чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс призналcя, что за годы занятий боевыми искусствами «никогда не испытывал на себе подобных мучений».

«Офицер давил на его шею ровно с такой силой, чтобы в этой удавке он смог оставаться живым чуть меньше шести минут... Когда человек закован в наручники и кричит, что ему нечем дышать, слезь, чёрт возьми, с его грудной клетки или отпусти шею... Парень в какой-то момент в буквальном смысле начал плакать и звать маму. Этот сотрудник поступил омерзительно», — написал Джонс в Twitter.

Некоторые обратили внимание на действия не только стража правопорядка, который прижимал Флойда к земле, но и его напарника. Например, об этом написал французский центровой «Юты Джаз» Руди Гобер.

«Если ты позволяешь своему коллеге так обращаться с другим человеком, не пытаясь его остановить или отговорить, ты виновен в той же степени, что и он. Удручающая картина для большинства хороших полицейских, которые идут на большой риск, ежедневно выполняя свою работу так, как положено», — подчеркнул Гобер в Twitter.

If you let your coworker do that to another human being without trying to stop him or talk to him out of it, you are as gulty as he is. Frustrating for the majority of good cops that take a lot of risk doing their job the right way everyday. https://t.co/HncJfZcVeD — Rudy Gobert (@rudygobert27) May 26, 2020

При этом баскетболист «Филадельфии Севенти Сиксерс» Тобиас Харрис выразил мнение, что второй полицейский был единственным человеком, который мог спасти Флойда, однако не сделал этого. А главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр назвал произошедшее «омерзительным» убийством.

Известный игрок в американский футбол Джей Джей Уотт подчеркнул, что видео задержания «возмутительно».

«Этому нет объяснения. То есть я лично не вижу в этом никакого смысла. Я просто не понимаю, как человек, лежащий на земле в наручниках, совершенно точно задержанный и отчётливо просящий о помощи... Я не понимаю, неужели ситуацию нельзя было разрешить так, чтобы это не привело к его смерти? Я думаю, в случившемся необходимо разобраться со всей строгостью», — приводит слова Уотта ESPN.

Его коллега Демаркус Лоуренс также высказался о произошедшем.

«Надоело молчать, надоело злиться. Как мы можем чувствовать себя в безопасности, если те, кто призван нас защищать, нас убивают? Когда меньшинства в Америке обретут свободу быть американцами?» — задаётся вопросом спортсмен.

DONE BEING QUIET AND DONE BEING ANGRY. HOW CAN WE FEEL SAFE WHEN THOSE MEANT TO PROTECT US ARE KILLIN’ US?!!!! WHEN WILL MINORITIES BE FREE TO BE AMERICANS IN AMERICA!? — DeMarcus Lawrence (@TankLawrence) May 26, 2020

В свою очередь, защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Айзея Томас признался, что ему страшно за своих «темнокожих детей». Он написал, что молит Бога, чтобы они «не попали в переделку с участием полицейских», которые «могут их убить».

Эмоционально на произошедшее отреагировал и бывший баскетболист НБА Стивен Джексон, который близко знал Флойда и дружил с ним.

«Обещаю, я это так не оставлю. Уже поговорил с Шоном Кингом (известный американский правозащитник. — RT). Все, кто из Хьюстона и Кани-Хоумса, вы же знаете, что это был мой брат. Нельзя это так оставить. Нужна поддержка каждого», — подчеркнул Джексон.

Наконец, защитник «Денвер Наггетс» Майкл Портер —младший призвал молиться не только за Флойда, но и за полицейских.

«Хотя это сложно, молитесь за них вместо того, чтобы ненавидеть их... Молитесь о том, чтобы Господь изменил их сердца», — написал баскетболист.

«По моей просьбе ФБР и Министерство юстиции расследуют печальную и трагическую смерть»

Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе 25 мая после задержания полицейскими. Произошедшее засняли на видео очевидцы.

На двухминутном ролике видно, что стражи правопорядка надели на мужчину наручники. Один из офицеров коленом прижал голову Флойда к асфальту. Афроамериканец пытался просить о помощи и объяснял, что задыхается. Однако его слова были проигнорированы.

Полицейские также никак не отреагировали на просьбы очевидцев, которые говорили, что задержанный потерял сознание.

A Black man was murdered last night by the Minneapolis Police Department after being choked and having a knee placed on his neck for up to 10 minutes. This man was MURDERED. MURDERED. #BlackLivesMatterpic.twitter.com/C85N7OTJhr — ☆彡 Blacktivist (@ProBlacktivist) May 26, 2020

Исходя из данных полиции штата Миннеаполис, правоохранители приехали на вызов о возможном подлоге документов (местные СМИ сообщали, что Флойд якобы пытался расплатиться фальшивым чеком).

«На место прибыли двое полицейских и обнаружили подозреваемого, мужчину в возрасте от 40 до 50 лет, сидящим в принадлежащей ему машине. Выйдя из неё, мужчина начал оказывать физическое сопротивление полицейским. Им удалось надеть на него наручники, и они заметили, что задержанному требуется срочная медицинская помощь. Полицейские вызвали скорую помощь. Мужчину отвезли на машине скорой в медицинский центр округа Хеннепин, где он вскоре скончался», — говорится в отчёте.

Там также высказывается предположение, что афроамериканец мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Новость о смерти Флойда быстро разошлась по всему городу и спровоцировала массовые беспорядки. Протесты не утихают уже несколько дней. В частности, недовольные забросали бутылками и камнями здание полиции. В ответ стражи правопорядка применили слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.

Происходящее не оставил без внимания президент США Дональд Трамп, который выразил слова соболезнования Флойду и его семье и пообещал, что справедливость восторжествует.

«По моей просьбе ФБР и Министерство юстиции уже вовсю расследуют очень печальную и трагическую смерть Джорджа Флойда в Миннесоте. Я попросил ускорить это расследование и очень признателен местным правоохранительным органам за проделанную работу», — написал президент в Twitter.

At my request, the FBI and the Department of Justice are already well into an investigation as to the very sad and tragic death in Minnesota of George Floyd.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

А губернатор штата Миннесота Тим Уолз заявил, что следует и в дальнейшем реагировать на «систематические» проявления дискриминации, «коих было уже слишком много».

Он также распорядился привлечь бойцов Национальной гвардии США для поддержания порядка и «защиты мирных демонстрантов, соседей и малых предприятий в штате».

В свою очередь, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации.