«Состояние достаточно тяжёлое»: что известно о здоровье Абдулманапа Нурмагомедова

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова находится в тяжёлом состоянии. Об этом рассказал один из его подопечных Ислам Махачев. В свою очередь, друг семьи Рамазан Рабаданов заявил, что специалист впал в кому. А глава Fight Nights Global Камил Гаджиев посетовал, что «хороших новостей пока нет». Между тем поддержку специалисту выразили глава UFC Дана Уайт и боец Конор Макгрегор.

Ухудшение состояния и тёплые слова Макгрегора

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, в настоящий момент находится «в тяжёлом состоянии». О самочувствии специалиста, который ещё 25 апреля был госпитализирован с пневмонией, в среду рассказал один из его подопечных Ислам Махачев, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате.

«С Хабибом каждый день общаюсь, спрашиваю у него про Абдулманапа. Мы с ним созванивались, когда он в Дагестане ещё был. Уже говорил, что всё в порядке. Но потом забрали в Москву», — заявил Махачев в прямом эфире Instagram-аккаунта BUKA Boxing.

Данную информацию подтвердил и глава известного российского промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев, который также разговаивал о здоровье 57-летнего специалиста с Хабибом. Промоутер посетовал, что «состояние достаточно тяжёлое уже несколько дней» и «пока хороших новостей нет».

А по сведениям одного из спортивных изданий, Нурмагомедов-старший вовсе находится в коме. Якобы у мужчины возникли осложнения из-за неправильного лечения в Дагестане, после чего его экстренно на самолёте перевезли в военный госпиталь в Москве. О том, что специалист впал в кому, заявил и друг семьи комментатор Рамазан Рабаданов. Позднее в СМИ появилась информация, что Абдулманап вышел из комы, однако она пока не подтверждена.

Сам Хабиб Нурмагомедов продолжает тренироваться — во вторник спортсмен выложил пост с очередного занятия. От комментариев же о состоянии здоровья отца он воздерживается, в том числе и в соцсетях. В то же время пару дней назад чемпион UFC опубликовал в Instagram фото отца с дядей Нуриком Нурмагомедовым в молодости.

Даже Конор Макгрегор, наиболее принципиальный соперник Хабиба, выразил поддержку как отцу бойца, так и всей его семье.

«Я молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Этот человек вырастил больше чемпионов мира в разных дисциплинах, чем мы можем себе представить. Настоящий гений боевых искусств. Я был очень опечален, когда услышал эти новости (о состоянии здоровья Нурмагомедова-старшего. — RT) сегодня. Молюсь за семью Нурмагомедовых в этот раз», — написал боец в Twitter.

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time 🙏 https://t.co/OVklQphPgN — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 13, 2020

Не остался в стороне и президент UFC Дана Уайт, который подчеркнул, что Абдулманап Магомедович всегда придерживается принципов «чести, достоинства и уважения».

«Все эти ценности он с самого раннего детства воспитывал и в своём сыне — чемпионе мира Хабибе Нурмагомедове. Он был рядом с ним на протяжении всей его карьеры. Я знаю, насколько близки отношения между Хабибом и его отцом, и мне невероятно тяжело слышать о том, в каком состоянии сейчас находится Абдулманап. В этой нелёгкой борьбе все мои мысли сейчас с ним и со всей семьёй Нурмагомедовых», — цитирует функционера официальный сайт UFC.

Тяжёлая пневмония и вынужденная транспортировка в Москву

О болезни тренера стало известно 25 апреля. Тогда мужчина был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с предварительным диагнозом пневмония. Специалист почувствовал себя плохо после возвращения с гор, где он занимался облагораживанием участка для спортсменов и высаживанием деревьев. Проблемы со здоровьем возникли также у составившего Нурмагомедову-старшему компанию в поездке Шамиля Завурова, двоюродного брата Хабиба.

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В больнице тренер сдал тест на наличие коронавируса, однако о его результате ничего не сообщалось. При этом спустя пару дней состояние специалиста улучшилось, и он даже опубликовал пост благодарности врачам.

«Хочу поблагодарить и поздравить работников скорой помощи. Воины и спасители в белых халатах», — написал мужчина в Instagram.

К сожалению, улучшение оказалось кратковременным, и в начале мая Абдулманапа Магомедовича на самолёте доставили в одну из московских больниц. В разговоре с журналистами друг семьи Нурмагомедовых судья олимпийской категории по спортивной борьбе Убайдула Османов предположил, что у тренера возникли проблемы с сердцем.

«Несколько дней назад я разговаривал с Абдулманапом. По его словам, всё было хорошо, говорил, что идёт на поправку. 3 мая мне позвонил его близкий родственник, сказал, что ему вдруг стало плохо и спецбортом его доставили в Москву. Я полагаю, что были проблемы с сердцем», — приводит слова Османова «РИД-Дагестан».

Чуть позже Умар Нурмагомедов, ещё один двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, в прямом эфире в Instagram заверял, что его дядя находится в «стабильном положении».