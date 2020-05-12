Идеальная безысходность: почему Нурмагомедову стоит сразиться с Гэтжи, а Макгрегору — с Порье

Конор Макгрегор вновь оскорбил Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи в социальных сетях. Тем самым он попытался привлечь к себе внимание и спровоцировать действующего и временного чемпионов на бой. Однако руководству UFC нет смысла идти на поводу у бывшего обладателя поясов в двух весовых категориях, предоставив возможность россиянину и американцу разыграть титул между собой. Ирландец же в это время мог бы второй раз в карьере сойтись с Дастином Порье, тем самым удовлетворив его просьбу о реванше.

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов вновь устроили перепалку в социальных сетях. Спустя двое суток после окончания UFC 249 экс-чемпион в двух весовых категориях прошёлся по всем звёздам лёгкого веса, а особенно досталось действующему обладателю пояса. Многие восприняли это как попытку ирландца не только привлечь к себе внимание, но и проложить кратчайшую дорогу к титулу.

Так, Макгрегор в очередной раз раскритиковал Нурмагомедова за не самый яркий стиль ведения боя и посмеялся над фотографией, на которой Хабиб изображён в компании партнёров по команде. Однако он не ограничился оскорблениями в адрес россиянина — досталось и новоиспечённому временному чемпиону UFC. В довольно жёсткой форме Конор заявил о желании сразиться с Гэтжи, пообещав «сделать ожерелье из его зубов». С учётом того, что ранее в СМИ уже ходили слухи о желании ирландца вклиниться в гонку за поясом, попытка спровоцировать Джастина кажется логичной.

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На данный момент Макгрегор понимает, что ему не получить титульного поединка в обход Гэтжи. Во-первых, сам Нурмагомедов не заинтересован в реванше, поэтому не намерен способствовать его скорейшей организации. Если бы Хабиб относился к повторной схватке с Конором так же, как к возможной дуэли с Жоржем Сен-Пьером, проблем с организацией было бы гораздо меньше.

Во-вторых, позиции Джастина защищены как временным титулом, так и лояльностью промоушена. Дана Уайт вряд ли сразу забудет тот факт, что американец пошёл навстречу организации в сложный период, и не станет лично лишать его сражения за чемпионство. Таким образом, ирландцу остаётся лишь пытаться вывести визави из себя, чтобы тот сам согласился встретиться с ним в октагоне.

Однако Гэтжи не стоит идти на поводу у Макгрегора, а спокойно ждать возможности подраться за пояс. Статус временного чемпиона является гарантом дуэли с Нурмагомедовым, и не стоит добровольно отказываться от неё ради денежной, но бессмысленной с турнирной точки зрения битвы. В данном случае он рискует последовать примеру Фергюсона и допустить роковую ошибку. Ведь Тони мог переждать пандемию и помериться силами с Хабибом, но вместо этого отважился на отчаянный шаг.

Стоит отметить, что, несмотря на разницу в уровне ажиотажа между боями Нурмагомедова с Гэтжи и Макгрегором, дуэль Джастином не станет абсолютным провалом с финансовой точки зрения. На UFC 249 он обрёл статус звезды и на глазах у всего спортивного сообщества расправился с Фергюсоном. А Тони имел в активе серию из 12 побед подряд и не проигрывал на протяжении восьми лет.

Таким образом, матчмейкерам стоит отплатить Гэтжи за лояльность к чемпионату и предоставить ему не только возможность подраться за пояс, но и положенное время на отдых и подготовку. Этот вопрос может встать особенно остро с учётом того, что Нурмагомедов уже успел заявить о желании вернуться в клетку в июле. Но за такой короткий промежуток времени Джастин не успеет отойти от кровопролитного сражения с Тони и провести полноценный тренировочный лагерь.

Безусловно, в таком случае у Орла появится дополнительное преимущество перед претендентом, но данная ситуация способна негативно сказаться на его имидже. Случай с отказом от выступления на UFC 249 уже нанёс серьёзный удар по реноме Нурмагомедова, а битва с не до конца восстановившимся оппонентом лишь ухудшит положение. Дане Уайту и компании необходимо учитывать эти аспекты и устроить титульный поединок как минимум во второй половине августа.

Не секрет, что в настоящее время в ММА-сообществе активно обсуждается версия, согласно которой выход Гэтжи на замену Нурмагомедову был заранее спланирован менеджером Али Абдель-Азизом, который ведёт дела обоих спортсменов. В связи с этим многие не исключают, что грядущая схватка между атлетами является лишь формальностью, а Джастин намеренно не будет оказывать сопротивления Хабибу. В том случае, если бой пройдёт в июле, подобные разговоры могут лишь усилиться, что уж точно не укрепит наследие россиянина.

Тем не менее пока нет никаких оснований полагать, что поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи может носить договорный характер. На бумаге болельщиков ждёт очень любопытная битва, обладающая потенциалом стать не менее интересной, чем главное событие UFC 242. В отличие от Порье, временный чемпион обладает значительно более сильным ударом и серьёзной борцовской базой, что поможет ему в битве с Хабибом. Кроме того, в дуэли с Фергюсоном он продемонстрировал тактическую гибкость и умение подстраиваться под конкретного оппонента, в чём огромная заслуга его тренера Тревора Уиттмана. Если легендарный наставник сумеет составить правильный план на бой с россиянином, то у американца появятся шансы.

Что касается Макгрегора, то самым логичным будет организовать его реванш с Порье. На данный момент оба бойца не имеют запланированных схваток и вполне могут помериться силами друг с другом уже летом. Если раньше загвоздка была в нежелании Конора биться при пустых трибунах, то сейчас этой преграды уже нет. Ирландец сам заявил, что хочет вернуться в клетку в кратчайшие сроки, даже если придётся выступать без зрителей.

С учётом того, что Нурмагомедов встретится с Гэтжи, а Фергюсону предстоит длительное восстановление после UFC 249, Порье является идеальным оппонентом для Макгрегора. Во-первых, победа над бывшим претендентом на пояс обеспечит ирландцу первое место в рейтинге дивизиона, а во-вторых, стиль Дастина идеально подходит для Конора. Подтверждением тому стало разгромное поражение американца в 2014 году. Тогда он сумел продержаться всего 106 секунд.

Несомненно, за шесть лет Порье сменил категорию и серьёзно прибавил в мастерстве, но всё ещё остаётся крайне удобным для Макгрегора. Сам Дастин вряд ли решит переводить бой в партер и предпочтёт размениваться с визави в стойке, а в этом аспекте он солидно уступает Конору. Ноториус обладает значительно более мощным и поставленным ударом, а также более широким арсеналом. Достаточно вспомнить, что исход дуэли с Дональдом Серроне предрешил великолепный левый хай-кик.

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В данной ситуации самое незавидное положение у Фергюсона. Поражение от Гэтжи выбросило его из титульной гонки, а перелом орбитальной кости надолго отсрочил возвращение в октагон. С учётом того, что на лечение подобных повреждений уходит от четырёх месяцев до года, к моменту следующего поединка Тони может исполниться 37 лет — более чем серьёзный возраст для представителей лёгких весовых категорий.

С учётом того, что в ходе поединка Фергюсон пропустил огромное количество тяжелейших ударов и получил колоссальный ущерб, он рискует стать гораздо более восприимчивым к попаданиям. Не секрет, что с годами спортсмены становятся менее устойчивыми, а чтобы отправить их в нокаут требуется гораздо меньше усилий. Достаточно вспомнить примеры Андрея Орловского и Антонио Силвы.

Кроме того, под большим вопросом оказались перспективы Фергюсона в дивизионе. Даже имея в своём активе длительную беспроигрышную серию, он так и не смог сразиться за титул, что говорит о не самом лояльном отношении со стороны руководства. Есть все основания полагать, что в ближайшем будущем он не сможет рассчитывать на встречи с представителями топ-3 рейтинга и будет определён в гейткиперы. Ему предстоит биться с талантливым, подающими надежды бойцами, стремящимися побороться за титул.

На данный момент наиболее вероятным видится его сражение с соперником калибра Дэна Хукера и Чарльза Оливейры, а также возможный реванш с Кевином Ли. Но даже уверенная победа над одним из противников вряд ли сходу позволит ему рассчитывать на бой за титул или реванш с Гэтжи.