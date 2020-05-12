Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора в соцсетях
- AFP
«Обнимать ноги? Ты забыл, как я вырубил тебя, или ты пишешь сообщения, находясь в состоянии опьянения? Побил тебя в стойке, разобрал по частям в борьбе, абсолютно уничтожил в грэпплинге», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети Twitter.
По словам Нурмагомедова, он заставил ирландского спортсмена «хватать воздух руками», а в конце концов Макгрегор был вынужден сдаться.
Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке за титул чемпиона UFC в лёгком весе на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Схватка продлилась четыре раунда и завершилась триумфом российского спортсмена.
Ранее Макгрегор высмеял Нурмагомедова после победы американца Джастина Гэтжи над соотечественником Тони Фергюсоном.