Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора в соцсетях

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Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал ответ бывшему обладателю титулов в двух весовых категориях Конору Макгрегору на оскорбления в свой адрес.
Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора в соцсетях
  • AFP

«Обнимать ноги? Ты забыл, как я вырубил тебя, или ты пишешь сообщения, находясь в состоянии опьянения? Побил тебя в стойке, разобрал по частям в борьбе, абсолютно уничтожил в грэпплинге», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам Нурмагомедова, он заставил ирландского спортсмена «хватать воздух руками», а в конце концов Макгрегор был вынужден сдаться. 

Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке за титул чемпиона UFC в лёгком весе на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Схватка продлилась четыре раунда и завершилась триумфом российского спортсмена.

Ранее Макгрегор высмеял Нурмагомедова после победы американца Джастина Гэтжи над соотечественником Тони Фергюсоном.

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