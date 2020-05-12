Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова после победы Гэтжи на UFC 249

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор высмеял слова чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова после победы американца Джастина Гэтжи над другим представителем США — Тони Фергюсоном.

«Хабиб, ты в абсолютном замешательстве. Суетишься, прячешься, как обычно, как крыса. Как я уже говорил много раз, и это было видно много раз. Это всегда было известно. «Без комментариев» — смешно. Смущение от настоящего боя», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Сразу после поединка Гэтжи и Фергюсона россиянин опубликовал пост со словами «Без комментариев».

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на турнире UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым.

Ранее Камил Гаджиев выразил уверенность, что Гэтжи не сможет победить Нурмагомедова.