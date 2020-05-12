Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова после победы Гэтжи на UFC 249

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор высмеял слова чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова после победы американца Джастина Гэтжи над другим представителем США — Тони Фергюсоном.
Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова после победы Гэтжи на UFC 249
  • Reuters

«Хабиб, ты в абсолютном замешательстве. Суетишься, прячешься, как обычно, как крыса. Как я уже говорил много раз, и это было видно много раз. Это всегда было известно. «Без комментариев» — смешно. Смущение от настоящего боя», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Сразу после поединка Гэтжи и Фергюсона россиянин опубликовал пост со словами «Без комментариев».

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на турнире UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым. 

Ранее Камил Гаджиев выразил уверенность, что Гэтжи не сможет победить Нурмагомедова.

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