Гаджиев уверен, что Гэтжи не сможет победить Нурмагомедова

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев уверен, что американский боец Джастин Гэтжи не сможет победить чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Фергюсон смотрелся откровенно плохо, а Гэтжи, как всегда, хорошо. Отсюда и закономерный результат. Причина поражения Фергюсона и в отсутствии выстроенной тактики против агрессивного ударника, и во второй сгонке за месяц, и так далее», — написал Гаджиев в своём Instagram.

Он отметил, что у Фергюсона могли бы появиться шансы в партере, но в стойке он сильно проигрывал Гэтжи.

«Шансы Гэтжи в бою с Хабибом? Он опасен, он будет держать в напряжении фанатов Хабиба в начале каждого нового раунда, но он не выиграет», — добавил Гаджиев.

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на турнире UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с чемпионом UFC в лёгком весе Нурмагомедовым.

Ранее Нурмагомедов спросил у подписчиков, когда ему стоит подраться с Гэтжи.