Первое поражение Фергюсона за восемь лет, завершение карьеры Сехудо и триумф Олейника: чем запомнился турнир UFC 249

В ночь на 10 мая в американском городе Джексонвилл состоялся первый турнир Абсолютного бойцовского чемпионата после начала пандемии коронавируса. В главном поединке UFC 249 Джастин Гэтжи взял верх над Тони Фергюсоном и завоевал временный титул чемпиона в лёгком весе. Обладатель звания в легчайшем весе Генри Сехудо нокаутировал Доминика Круза и объявил о завершении карьеры, а россиянин Алексей Олейник нанёс поражение Фабрисио Вердуму.

Успех Олейника и победа Петтиса

В текущих реалиях турнир UFC 249 обещал стать одним из самых ожидаемых событий если не последних месяцев, то как минимум последних недель. В итоге можно смело сказать, что шоу не разочаровало болельщиков и стало настоящей отдушиной для любителей спорта в период пандемии коронавируса. Безусловно, главным событием стала дуэль между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи за право сразиться с действующим обладателем титула в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Первым делом в глаза бросалась непривычная атмосфера для мероприятий промоушена. Если на прошедшем в середине марта UFC Fight Night 170 в Бразилии эффект присутствия зрителей создавали многочисленные журналисты и прочие официальные лица, то в Джексонвилле было непривычно тихо. Возможно, причина была в ужесточении мер в сравнении с шоу в Латинской Америке. В любом случае стартовая схватка Райана Спэнна и Сэма Алви прошла практически в гробовой тишине, хотя сами спортсмены изо всех сил старались порадовать телезрителей.

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Для российских болельщиков одним из самых ожидаемых событий не только предварительного карда, но и всего турнира стала дуэль Алексея Олейника с Фабрисио Вердумом. Два прославленных тяжеловеса должны были определить, кто из них является главным специалистом по бразильскому джиу-джитсу в дивизионе. Подспорьем для отечественного спортсмена мог стать длительный простой в карьере бразильца, который в последний раз выходил в октагон в марте 2018 года.

Ожидалось, что атлеты предпочтут биться в партере, однако весь первый раунд прошёл в стойке. К неожиданности многих Олейник смотрелся на голову сильнее «заржавевшего» из-за длительного отсутствия практики Вердума и буквально избивал экс-чемпиона UFC. Фабрисио пытался отвечать, но его попытки смотрелись крайне неубедительно. В определённые моменты начинало казаться, что судья Хёрб Дин вот-вот решит вмешаться и остановить избиение, но тот лишь наблюдал. Алексей продолжил удивлять и в перерыве, когда лёг на канвас, вместо того чтобы присесть на стул.

Но уже к середине второго раунда Олейник заметно подустал и позволил Вердуму выровнять положение. Тот немного пришёл в себя и даже смог провести тейкдаун, после чего занял доминирующую позицию в партере. Чемпион мира по джиу-джитсу пытался выйти на удушающий сзади, но россиянин разгадал план соперника.

Решающий отрезок боя поначалу складывался в пользу бразильца. Он дважды уложил Олейника на землю и чуть было не взял верх с помощью кимуры, но россиянин вышел из тяжелейшей ситуации и ударно провёл концовку. Этого оказалось достаточно для того, чтобы двое из трёх судей встали на его сторону. Олейник взял верх и продлил успешную серию до двух схваток.

Завершал предварительный кард бой-реванш между Энтони Петтисом и Дональдом Серроне. Атлеты уже встречались в 2013 году и тогда верх взял Энтони. На этот раз экс-чемпион в лёгком весе также считался фаворитом, хоть и бился в непривычной для себя полусредней категории. Во многом этому способствовала неудачная серия Ковбоя из трёх поражений подряд.

Спортсмены провели в октагоне все три раунда. Ковбой вновь провалил начало дуэли, сумев набрать обороты лишь к заключительному отрезку. В третьей пятиминутке он был гораздо активнее противника и отметился несколькими отличными попаданиями, но этого оказалось недостаточно. Более стабильный Петтис завоевал расположение судей, но его успех немного омрачило проявление неспортивного поведения. В одном из эпизодов Энтони попал Дональду пальцем в глаз, но продолжил наносить удары. И это несмотря на то, что Серроне сигнализировал о запрещённом приёме.

Сенсационное поражение Фергюсона и завершение карьеры Сехудо

Первый претендент на премию «Выступление вечера» определился в схватке Джереми Стивенса с Келвином Каттаром. Бывшие оппоненты Забита Магомедшарипова с ходу начали оправдывать звания одних из самых бескомпромиссных представителей дивизиона и уже к концу раунда успели нанести друг другу серьёзный урон. Немного больше преуспел Джереми, старавшийся действовать первым номером и чаще выбрасывать удары.

Развязка наступила в середине второй пятиминутки, а удачливее оказался Каттар. Атлеты одновременно выбросили руки, но удар локтем Келвина оказался сильнее. Стивенс рухнул на пол и уже не смог подняться.

Почин Каттара поддержал Фрэнсис Нганну. Он подтвердил статус одного из сильнейших тяжеловесов на данный момент и всего за 19 секунд расправился с не знавшим горечи поражений в UFC Жаирзиньо Розенстрайком.

Фрэнсис налетел на соперника и буквально снёс его с ног серией размашистых боковых. Жаирзиньо влетел в сетку, получил ещё несколько мощнейших ударов в голову, после чего долго не мог прийти в себя. Камерунец в девятый раз выиграл нокаутом в чемпионате и вышел на четвёртое место в его истории по данному показателю. Лидирует трио Кейна Веласкеса, Джуниора Дос Сантоса и Деррика Льюиса (все — по 10).

После этого пришло время титульных схваток, в первой из которых чемпион легчайшего веса Генри Сехудо встречался с легендой категории Домиником Крузом. Из-за пандемии коронавируса номинальный претендент Жозе Алдо снялся с турнира, а россиянин Пётр Ян не смог попасть в США. В связи с этим на замену пришлось выйти Доминику, не бившемуся с июня 2016 года.

На протяжении всей карьеры Круз считался одним из самых неортодоксальных бойцов в плане работы ног. Его умение передвигаться по клетке неоднократно ставило в тупик его оппонентов, что не могли не учесть в лагере Сехудо. Генри с первых секунд стал обстреливать ноги претендента, чем быстро замедлил его. Стоит отметить, что и сам Доминатор выглядел менее стремительным, лишь отдалённо напоминая самого себя в лучшие годы.

Во второй пятиминутке борьба была более равной, а поворотный момент произошёл во второй половине раунда. Спортсмены столкнулись головами, в результате чего у Сехудо открылось сильнейшее кровотечение. Могло показаться, что это идеальный момент для Круза, но после паузы в атаку бросился именно чемпион. Генри попал коленом в голову визави и отправил его в нокдаун, а затем бросился добивать. Доминик находился в сложнейшем положении, но продолжал защищаться, тем не менее судья Кевин Питерсон принял крайне спорное решение и остановил поединок за две секунды до гонга.

Однако настоящим шоком для болельщиков стало заявление Сехудо по окончании боя. Чемпион поблагодарил руководство Абсолютного бойцовского чемпионата и заявил, что эта битва стала для него последней в карьере.

«Я доволен своей карьерой. Много добился в спорте и хочу уйти. Мне 33 года. У меня есть девушка, сейчас она смотрит это из дома. Хочу завести семью... Я завершаю сегодня карьеру», — обратился Сехудо к комментатору UFC Джо Рогану.

Главный поединок турнира обещал стать настоящим украшением UFC 249. Обладатель одной из двух самых продолжительных беспроигрышных серий в истории промоушена Тони Фергюсон встречался с ярчайшим представителем категории Джастином Гэтжи. В случае успеха Эль Кукуй устанавливал рекорд дивизиона по числу побед и не только становился первым в истории двукратным временным чемпионом, но и гарантировал себе право сразиться с обладателем абсолютного звания Хабибом Нурмагомедовым.

Многие предрекали, что из-за укороченной подготовки Гэтжи не сможет продержаться все пять раундов. Поэтому он с первых секунд принялся выбрасывать мощнейшие оверхенды в надежде послать оппонента в глубокий нокаут. Ранее Фергюсон неоднократно оказывался на полу, поэтому это не казалось невыполнимой задачей. Несколько раз Джастину удалось попасть, но Тони твёрдо стоял на земле. При этом сам первый номер лёгкого веса действовал довольно осторожно и пытался найти слабые места в обороне противника.

Во втором раунде Фергюсон прибавил и стал активнее идти вперёд, но Гэтжи каждый раз встречал его контратаками невероятной силы. Каждое попадание грозило глубоким нокаутом, но Тони продолжал стоять. За пятиминутку он пропустил огромное количество ударов и мог не раз оказаться на полу, но на последней секунде попал апперкотом точно в челюсть противнику. Тот чуть было не упал, но был спасён гонгом.

Третья пятиминутка осталась за Гэтжи. Фергюсон продолжал действовать первым номером и атаковал чаще, но пропускал гораздо более серьёзные удары. Уже к середине отрезка у него открылось два рассечения — под левым глазом и на правой брови, состояние которых ухудшалось с каждой секундой. Однако Тони продолжал упорно идти вперёд, а в одном эпизоде даже сумел свалить оппонента на землю с помощью лег-кика.

По ходу четвёртого раунда Тони был близок к тому, чтобы потерпеть первое поражение нокаутом в карьере. Мощнейший удар правой пришёлся точно в челюсть, после чего спортсмен еле устоял на ногах. Джастин был слишком осторожен и не смог провести добивание, позволив визави восстановиться. Таким образом, Фергюсон уступил как минимум три отрезка из четырёх и был вынужден идти ва-банк.

Но в заключительной пятиминутке Гэтжи довершил начатое. К этому моменту бой стал всё больше походить на избиение, а Фергюсон уже не мог сопротивляться. Он оказался не готов к встрече с бойцом такого стиля и так и не смог подобрать к нему ключи. К концовке поединка повреждения Тони стали настолько серьёзными, что он уже с трудом мог передвигаться по клетке. Очередной хлёсткий лег-кик стал роковым и заставил Хёрба Дина остановить поединок.

Гэтжи одержал четвёртую досрочную победу подряд и завоевал временный титул чемпиона UFC в лёгком весе, прервав беспроигрышную серию Фергюсона. Что касается Тони, то для него это поражение стало первым с 5 мая 2012 года. Тогда он уступил Майклу Джонсону.