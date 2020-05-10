Сен-Пьер будет введён в Зал славы UFC в 2020 году
- Reuters
Об этом сообщается на официальной странице UFC в Twitter.
Отмечается, что Жорж Сен-Пьер был выбран для включения в Зал славы UFC. Торжественная церемония состоится летом 2020 года.
The face of Canadian MMA has a new home 🇨🇦— UFC (@ufc) May 10, 2020
🏆 @GeorgesStPierre is set to enter the Modern Wing of the #UFCHoF. (B2YB @ToyoTires) pic.twitter.com/qNGXKvaPCI
Ранее сообщалось, что Энтони Петтис победил Дональда Серроне на турнире UFC 249.