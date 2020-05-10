Гэтжи — о Нурмагомедове: рад буду представить США против лучшего бойца России
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«Хабиб — лучший в мире. Именно для таких испытаний я тренировался с восьми лет. Рад представлять США против лучшего бойца России. На данный момент нет какого-либо другого поединка, который бы я хотел провести. Намерен драться с ним», — сказал Гэтжи после боя.
Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым. Для Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.
Ранее Нурмагомедов отреагировал на поражение Фергюсона от Гэтжи.