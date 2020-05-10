Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249

Короткая ссылка
Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249
  • Reuters

Поединок между Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенстрайком продлился 20 секунд и завершился победой камерунца нокаутом. 

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер будет введён в Зал славы UFC в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить