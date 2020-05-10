Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249
Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
- Reuters
Поединок между Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенстрайком продлился 20 секунд и завершился победой камерунца нокаутом.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер будет введён в Зал славы UFC в 2020 году.
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