Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.

Поединок между Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенстрайком продлился 20 секунд и завершился победой камерунца нокаутом.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер будет введён в Зал славы UFC в 2020 году.