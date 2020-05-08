«Тони может готовиться и в джунглях»: Сулейманов о Фергюсоне, шансах Гэтжи и перспективах боя Нурмагомедов — Сен-Пьер

Тони Фергюсон, как один из самых неортодоксальных бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата, является фаворитом поединка с Джастином Гэтжи на турнире UFC 249. Об этом в интервью RT заявил директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов. Он рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на подготовку спортсменов, поделился мнением о возможном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером и оценил шансы Алексея Олейника в дуэли с Фабрисио Вердумом на грядущем турнире.

— В ночь на воскресенье состоится турнир UFC 249, в главном поединке которого сойдутся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. Какие у вас ожидания от дуэли?



— Как и все, испытываю небольшое разочарование из-за того, что не состоялся бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Что касается грядущей схватки, считаю Тони фаворитом. Думаю, он пройдёт Джастина. Когда Гэтжи противостоит действительно серьёзному оппоненту, у него всегда возникают проблемы. Возьмите его сражения с Эдди Альваресом или Дастином Порье.

— Наверняка одним из главных вопросов сейчас является форма, в которой предстанут оба спортсмена.

— Можно смело сказать, что они будут в неидеальных кондициях. Наблюдаю за тем, как многие атлеты занимаются в США. Это с трудом можно назвать тренировочным лагерем. В этом плане у Фергюсона есть преимущество, ведь он успел заложить базу ранее. У Гэтжи же не было такой возможности, при этом известно, что ему нужны все условия — продолжительные сборы и спарринг-партнёры. Что касается Тони, то он из тех, кто может готовиться и в джунглях. Правда, не понимаю, зачем он провёл ту весогонку.

— Фергюсон специально сделал вес в преддверии на тот момент уже отменённого турнира, который должен был пройти 18 апреля. Насколько сильно это может сказаться на его организме?

— Это серьёзный стресс. В моей практике были случаи, когда ребятам приходилось гонять вес несколько раз. Несомненно, это скажется на кондициях Фергюсона, но не думаю, что станет краеугольным камнем в ходе противостояния с Гэтжи. Более интересно понять его мотивацию. Возможно, он хотел привлечь внимание болельщиков. Намеревался показать, что выполнил свою часть работы. Или что-то доказать самому себе, всему миру, а также бросить небольшой камешек в огород Хабиба.

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— По каким аспектам в первую очередь ударит отсутствие идеальной подготовки?

— Это может сказаться на выносливости и психологическом состоянии. Вся эта ситуация не идёт им на пользу. Будет интересно, как спортсмены покажут себя в близких к уличной драке условиях.

— Что вы имеете в виду?

— Исключительно атмосферу, ведь шоу пройдёт без болельщиков. Для кого-то это хорошо, для кого-то нет. Думаю, это будет иметь своё негативное влияние. Что касается подготовки, то на заключительном этапе необходимы спарринги, оттачивание деталей и приспособление к конкретному оппоненту. Сейчас это практически невозможно. Тем не менее считаю, что на зрелищности это не скажется.

— С учётом того, что обычный тренировочный лагерь занимает два-три месяца, как спортсмены строят подготовку?

— Лично я предпочитаю, чтобы боец втягивался в тренировочный процесс посредством кардиоупражнений. Таким образом он понемногу готовит организм к нагрузкам. Можно добавлять гимнастику, чтобы приводить в тонус связки и суставы. После этого атлет плавно переходит к силовой части.

— В чём она состоит?

— В этот период делается акцент на силовые показатели, но не стоит увлекаться этим. Ведь человеку не нужно носить на себе ненужный груз, который надо будет кормить. Также активно проводятся боевые тренировки — борьба, бокс, грэпплинг, джиу-джитсу. Этот этап может занимать от четырёх до шести недель.

— Что дальше?

— Спортсмен переходит к заключительной стадии подготовки. В ходе неё идёт заточка под определённого оппонента. Лично советую подбирать пару спарринг-партнёров со схожей с ним антропометрией, чтобы те могли имитировать будущего противника. Таким образом, ещё до боя атлет неоднократно сразится с ним.

— Если бы вы были тренером Гэтжи, кого бы определили ему в спарринг-партнёры для подготовки к сражению с Фергюсоном?

— Посоветовал бы ему поработать с Забитом Магомедшариповым. Он может сымитировать кого угодно и немного напоминает Тони.

— А если наставником Фергюсона?

—Тут гораздо проще. Нужен человек с борцовской ударной техникой. Необязательно брать какого-либо известного атлета. Можно взять бойца тайского стиля. В плане партера сейчас существует много специалистов ноу-ги (бразильского джиу-джитсу без кимоно).

— Говоря о Магомедшарипове... Он уже созрел для поединка за титул чемпиона UFC в полулёгком весе?

— До этого момента хотелось бы увидеть одну-две схватки с участием Забита. Чтобы быть уверенным, что он протянет все пять раундов на хорошем уровне. Существуют вопросы, способен ли он на это.

— Вы сами как считаете?

— Уверен, что ему это по силам. Но для опыта, уверенности ему нужно провести пару боёв.

— У бойцов UFC 249 не могло быть дополнительных проблем со сгонкой веса из-за ограничений во времени и в средствах?

— Не думаю. Здесь им не нужны какие-либо специальные условия, необходимо лишь придерживаться плана. У каждого атлета есть диетологи и тренеры. Будет глупо, если кто-то назовёт карантин причиной неудачной весогонки. Тем более что Фергюсон ткнул всех носом и показал, что пандемия не влияет на этот процесс.

— Судя по фотографиям в социальных сетях, атлеты всё равно занимались большими группами и проводили спарринги, не обращая внимания на угрозу коронавируса.

— На мой взгляд, сейчас самое здравое — не бояться, не поддаваться психологическому давлению, панике. Если человек здоров, то почему бы с ним не потренироваться? Я не специалист, но, на мой взгляд, это сезонный вирус. Кроме того, есть ещё пневмония.

— Вы сами соблюдаете режим самоизоляции?

— Да, как законопослушный гражданин, сижу дома. Не хочу создавать проблемы для других, да и идти особо некуда.

— Многие раскритиковали идею проведения турнира UFC в разгар пандемии коронавируса. Как вы отнеслись к этому намерению организации?

— Изначально отреагировал негативно. Казалось, что в UFC пытаются строить из себя самых умных, рассчитывая провести шоу в подобной обстановке. Но потом изменил своё мнение. Увидел в этом надежду для людей, возможность взбодрить их.

— Некоторые упрекают UFC в том, что она гонится за прибылью…

— Глупо обвинять кого-то в желании заработать. А на фоне нынешнего уныния это то, что нам необходимо. Хлеба и зрелищ!

— Наблюдая за подготовкой Фергюсона и Гэтжи, складывается впечатление, что в США проще относятся к работе спортсменов в залах…

— Думаю, повального посещения залов там пока нет, но для некоторых делают определённые поблажки. В США немного проще в плане возможности выйти на улицу, пробежаться. Там подобное считается неприкосновенным, а сами меры немного мягче, чем в России.

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— Многих удивляет методика тренировок Фергюсона. Вы не считаете странным то, что делает Тони по ходу лагеря?

— Все знают, что Фергюсон занимался борьбой, другими видами спорта. Думаю, что его методика тренировок более-менее напоминает ту, что применяют его коллеги. Все необычные упражнения являются лишь дополнением, а не основой процесса. Можно назвать это чип-тюнингом Тони.

— Фергюсона справедливо считают одним из самых непредсказуемых бойцов в мире. Согласны?

— Чем больше у бойца неортодоксальных приёмов, тем сложнее сопернику подготовиться к схватке с ним. Тони бьёт руками, локтями, ногами, коленями — причём делает это с разных углов. Это очень здорово. В этом плане мне также импонирует Магомедшарипов. Как и Фергюсон, он атакует всеми конечностями и с разных дистанций. Таким и должен быть современный боец ММА.

— Кого бы вы ещё причислили к самым неортодоксальным бойцам UFC?

— Джонса и братьев Диаз. Они привнесли в смешанные единоборства стиль уличной драки, но при этом техничный стиль. Очень жаль, что Ник давно не выступает, ведь он наравне с Джоном и Жоржем Сен-Пьером входит в тройку моих любимых бойцов.

— Почему именно эти трое?

— Джонс — мегаталант, Сен-Пьер — ролевая модель, на которую стоит равняться абсолютно всем. То же самое касается и его системы подготовки. Её надо брать за основу специалистам. Ник Диаз — уличный боец. Он позволял себе всё что хотел. Кроме того, в какой-то степени мне близка его философия. Он говорил, что в боях нет ничего весёлого. Называл это просто сухим мордобоем и не понимал всего хайпа вокруг ММА.

— Думаете, именно из-за этого он прекратил карьеру?

— Он не вписывается в модель плана развития UFC. То же относится и к Деметриусу Джонсону. Ведь тот и вовсе является одним из лучших, самых техничных бойцов, а в своё время имел невероятную по продолжительности серию успешных защит пояса. Но одного арсенала недостаточно, чтобы выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате. Надо не только уметь драться, но и преподносить себя. Поэтому Могучий Мышонок и отправился в другую организацию.

— Но ведь Диаз привлекал огромное внимание болельщиков. Неужели сейчас он бы не пользовался популярностью?

— Есть и другие аспекты. Такие, как отношение к организации, боссам. Братья Диаз могут в любой момент устроить что-то невероятное. А когда на кону стоят огромные деньги, не все захотят рисковать.

— В последний год неоднократно обсуждался возможный поединок Сен-Пьера с Нурмагомедовым. Нужно ли это канадцу?

— Жоржу это нужно в той же степени, в какой и Хабибу. Дело в наследии, славе. На сегодняшний день Нурмагомедов — лучший легковес в мире, а для Сен-Пьера это очередной вызов. Такой же, как в битве с Майклом Биспингом.

— Но сможет ли Сен-Пьер противостоять Нурмагомедову в таком возрасте?

— Да, годы берут своё. Со временем уходит чувствительность, но думаю, что он ещё способен на многое. Если вспомнить, перед сражением с Биспингом многие называли канадца аутсайдером. Думали, что Сен-Пьер не сможет боксировать с ним. Но, видимо, так полагали те, кто не знал, какого мнения легендарный тренер Фредди Роуч о навыках Жоржа. Не зря он считал его одним из лучших боксёров в ММА наряду с Андерсоном Силвой и Би Джей Пенном.

— Думаю, многие ждали, что Сен-Пьер будет больше бороться…

— Как говорил его наставник Джон Данахер, Жоржа критиковали за низкий процент досрочных побед и отсутствие удара. Но потом мы увидели, как он левым боковым усадил Биспинга на пятую точку и задушил. При этом Сен-Пьер выглядел хорошо. Разве что ему было сложно носить подобный вес. Но, учитывая простой, можно сказать, что он был в очень хорошей форме.

— Но одно дело подняться в средний вес, а другое — спуститься в лёгкий. Особенно с учётом того, что Сен-Пьер ранее никогда не дрался в этой категории.

— Сам по себе Жорж некрупный и между боями весит максимум 87—88 кг. Несколько раз в жизни он запускал себя и тогда достигал отметки в 90—91. Сен-Пьер — эктоморф, поэтому ему было сложно набрать вес. Перед встречей с Биспингом у него даже возникали проблемы с пищеварением из-за этого. Мне кажется, что он способен сбросить до 70 кг.

— Но есть ли смысл?

— Не уверен. Этот поединок мог пройти в каком-либо другом формате — уже после того, как Нурмагомедов уйдёт из UFC. Для промоушена бой Жоржа и Хабиба не имеет никакого смысла. Канадец придёт и уйдёт снова.

— Что касается финансовой составляющей?

— UFC сможет заработать какие-то деньги на этой схватке. Но по уровню ажиотажа это не второй поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором, не битва Хабиба с Тони. В ММА всё очень быстро меняется, фанаты очень быстро забывают об атлетах. Посмотрите на того же Ти Джей Диллашоу.

— Возвращаясь к тренировкам Фергюсона... Особое место в них занимает стиль вин-чун. Какая польза от этого?

— Если есть время и это не мешает подготовке, боец ММА может заниматься большим или настольным теннисом, гимнастикой, как это делает Жорж. Можно поиграть в хоккей, футбол — это новые вызовы для тела. Всё это идёт на пользу атлету. Что касается вин-чун, то это помогает развивать реакцию, скорость, укреплять руки.

— Многие считают Тони фаворитом грядущей битвы. На ваш взгляд, за счёт чего Джастин может победить?

— У Тони достаточно много пробелов. Он очень много пропускает, его не так сложно перевести в партер. Преимущества Гэтжи — его мощный удар и борьба. Ему стоит делать акцент на своих козырях. Но, признаться, не знаю, за счёт чего он сможет взять верх над Фергюсоном, особенно с учётом укороченного лагеря. Хотя Джастин и не теряет свою нокаутирующую мощь по ходу дуэли, но с каждым раундом ему будет всё сложнее. Кроме того, мы видели лица соперников Тони после боя. Они все выглядят одинаково. Можно говорить, что это тенденция.

— Вы намекаете на то, что к концу битвы лица оппонентов Фергюсона залиты кровью. Думаете, Нурмагомедов выглядел бы так же скверно после встречи с ним?

— Не факт. Лично я не согласен с тем, что Фергюсон является самым сложным противником для Нурмагомедова. Россиянин очень хорошо контролирует соперника в партере и боролся со многими обладателями чёрных поясов по джиу-джитсу, которые даже не могли подумать о том, чтобы провести ему болевой или удушающий. Не думаю, что американец способен создать ему какие-то проблемы на земле. Хабиб обязан брать верх над Тони.

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— При этом Нурмагомедов попал в гильотину в битве с Порье…

— Думаю, он чувствовал положение. Замок был не закрыт, и Нурмагомедов всё это понимал и чувствовал. Как таковой опасности не было.

— Сам Гэтжи неоднократно говорил, что обладает отличными навыками в борьбе и смог бы посоперничать даже с Нурмагомедовым. Вы согласны?

— Американцы любят хвалить свою борьбу. Что касается Нурмагомедова, то мы можем оценить его мастерство в этом аспекте. Пока никто не смог подобрать к нему ключи. Во многом из-за того, что он никогда не останавливается и в любой ситуации имеет как минимум два варианта для продолжения.

— В отличие от Хабиба, Джастин предпочитает драться в стойке. Стоит ли ожидать, что в бою с Тони он решит применить борцовские навыки?

— Уверен, что он попытается перевести Фергюсона в партер. Думаю, контроль над визави может принести ему успех. Гэтжи нужно делать акцент на этом и стараться не выдохнуться в первых раундах.

— Также на турнире UFC 249 состоится поединок между Алексеем Олейником и Фабрисио Вердумом. Чего вы ожидаете от него?

— Хотел бы пожелать Алексею победы. Он относится к тем спортсменам, которых все знают и уважают. Лично встречался с ним несколько раз. Надеюсь, что он сможет выиграть, но понимаю, что сделать это будет непросто. Вердум — один из лучших специалистов по джиу-джитсу в тяжёлом весе, но при этом он силён и в стойке. Рафаэль Кордейро очень серьёзно поработал с ним.

— Насколько велики шансы Олейника?

— Если он сможет подобрать ключи к сопернику и выиграть, буду очень рад, но ему будет очень сложно.