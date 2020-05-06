Фергюсон сдал тест на коронавирус перед турниром UFC 249
- Reuters
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя бойца, тестирование прошли все члены команды 36-летнего американца.
Отмечается, что результаты проверки будут известны в ближайшее время.
Турнир UFС 249 состоится 9 мая в Джексонвилле, штат Флорида. Соперником Фергюсона станет Джастин Гэтжи. Победитель этого боя, который будет центральным событием турнира, впоследствии сможет стать первым претендентом на титульный бой с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Ранее сообщалось, что Макгрегор может встретиться с Масвидалем на «Бойцовском острове».