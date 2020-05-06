Фергюсон сдал тест на коронавирус перед турниром UFC 249

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Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон прошёл тестирование на наличие коронавируса перед выступлением на турнире UFC 249 во Флориде.
Фергюсон сдал тест на коронавирус перед турниром UFC 249
  • Reuters

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя бойца, тестирование прошли все члены команды 36-летнего американца.

Отмечается, что результаты проверки будут известны в ближайшее время.

Турнир UFС 249 состоится 9 мая в Джексонвилле, штат Флорида. Соперником Фергюсона станет Джастин Гэтжи. Победитель этого боя, который будет центральным событием турнира, впоследствии сможет стать первым претендентом на титульный бой с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, что Макгрегор может встретиться с Масвидалем на «Бойцовском острове».

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