Фергюсон: Нурмагомедову и Макгрегору пора уйти
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«Хочу ли я всё-таки подраться с Хабибом? Не хочу сейчас говорить об этом, так как сосредоточен лишь на предстоящем турнире UFC 249. К чёрту Хабиба! Я защищаю свой пояс третий раз, и этот пояс — настоящий, чемпионский. Хабибу Нурмагомедову и Конору Макгрегору пора уйти», — приводит слова Фергюсона MMA Fighting.
Турнир UFС 249 состоится 9 мая в Джексонвилле, штат Флорида. Соперником Фергюсона станет Джастин Гэтжи. Победитель этого боя, который будет центральным событием турнира, впоследствии может стать первым претендентом на титульный поединок с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Ранее сообщалось, что Фергюсон сдал тест на коронавирус перед турниром UFC 249.