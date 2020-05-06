Фергюсон: Нурмагомедову и Макгрегору пора уйти

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Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон высказал мнение, что чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову и ирландцу Конору Макгрегору пора завершить карьеру.
Фергюсон: Нурмагомедову и Макгрегору пора уйти
  • Reuters

«Хочу ли я всё-таки подраться с Хабибом? Не хочу сейчас говорить об этом, так как сосредоточен лишь на предстоящем турнире UFC 249. К чёрту Хабиба! Я защищаю свой пояс третий раз, и этот пояс — настоящий, чемпионский. Хабибу Нурмагомедову и Конору Макгрегору пора уйти», — приводит слова Фергюсона MMA Fighting.

Турнир UFС 249 состоится 9 мая в Джексонвилле, штат Флорида. Соперником Фергюсона станет Джастин Гэтжи. Победитель этого боя, который будет центральным событием турнира, впоследствии может стать первым претендентом на титульный поединок с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, что Фергюсон сдал тест на коронавирус перед турниром UFC 249.

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