Нурмагомедов: не таким мы представляли себе весенний май

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о непростом периоде в его жизни.
Нурмагомедов: не таким мы представляли себе весенний май
  • © Josh Hedges / Zuffa LLC
  • Reuters

«Не таким мы себе представляли Рамадан-2020. Не таким мы себе представляли весенний май. Не таким мы себе представляли само испытание», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

В начале апреля из-за пандемии коронавируса сорвался бой россиянина с Тони Фергюсоном, а уже в конце месяца его отец попал в больницу с подозрением на пневмонию.

Ранее сообщалось, что Абдулманапа Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы.

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