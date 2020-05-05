Нурмагомедов: не таким мы представляли себе весенний май

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о непростом периоде в его жизни.

«Не таким мы себе представляли Рамадан-2020. Не таким мы себе представляли весенний май. Не таким мы себе представляли само испытание», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

В начале апреля из-за пандемии коронавируса сорвался бой россиянина с Тони Фергюсоном, а уже в конце месяца его отец попал в больницу с подозрением на пневмонию.

Ранее сообщалось, что Абдулманапа Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы.