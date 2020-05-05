Нурмагомедов: не таким мы представляли себе весенний май
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«Не таким мы себе представляли Рамадан-2020. Не таким мы себе представляли весенний май. Не таким мы себе представляли само испытание», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.
В начале апреля из-за пандемии коронавируса сорвался бой россиянина с Тони Фергюсоном, а уже в конце месяца его отец попал в больницу с подозрением на пневмонию.
Ранее сообщалось, что Абдулманапа Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы.