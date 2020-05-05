Отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы

Короткая ссылка
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, был перевезён из Махачкалы в одну из больниц Москвы.
Отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы
  • АГН «Москва»

По словам друга семьи Нурмагомедовых Убайдулы Османова, которые передаёт РИА «Дагестан», Абулманапа Нурмагомедова доставили из Махачкалы в Москву спецбортом ещё 3 мая.

«Несколько дней назад я разговаривал с Абдулманапом. По его словам, всё было хорошо, говорил, что идёт на поправку. 3 мая мне позвонил его близкий родственник, сказал, что ему вдруг стало плохо и спецбортом его доставили в Москву. Я полагаю, что были проблемы с сердцем», — рассказал Османов.

25 апреля 57-летний Нурмагомедов был госпитализирован с подозрением на пневмонию.

Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов прошёл тестирование на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить