Отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, был перевезён из Махачкалы в одну из больниц Москвы.

По словам друга семьи Нурмагомедовых Убайдулы Османова, которые передаёт РИА «Дагестан», Абулманапа Нурмагомедова доставили из Махачкалы в Москву спецбортом ещё 3 мая.

«Несколько дней назад я разговаривал с Абдулманапом. По его словам, всё было хорошо, говорил, что идёт на поправку. 3 мая мне позвонил его близкий родственник, сказал, что ему вдруг стало плохо и спецбортом его доставили в Москву. Я полагаю, что были проблемы с сердцем», — рассказал Османов.

25 апреля 57-летний Нурмагомедов был госпитализирован с подозрением на пневмонию.

Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов прошёл тестирование на коронавирус.