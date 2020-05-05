Чемпион Fight Nights назвал фаворита поединка Фергюсон — Гэтжи

Чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрёв поделился ожиданиями от главного поединка турнира UFC 249 между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

«Я бы не сказал, что Фергюсон является явным фаворитом, но также бы не сказал, что Гэтжи переедет соперника своим натиском. Правда, у Тони какие-то нереальные мысли в голове — два раза сделать вес за две недели… Если говорить в процентном соотношении, то мой прогноз — 55 на 45 в пользу Фергюсона», — цитирует Бикрёва РИА Новости.

Спортсмен также выразил мнение, что турнир UFC 249 состоится в указанную дату и не будет отсрочен из-за пандемии коронавируса. При этом он отметил, что спортсмены лишены возможности нормально тренироваться, но Фергюсона и Гэтжи это не особо заботит.

Фергюсон провёл 28 боёв в профессиональной карьере, в которых одержал 25 побед (20 — досрочно) и потерпел три поражения (одно — досрочно).

В активе Гэтжи значатся 21 победа (19 — досрочно) и два поражения (оба — досрочно).

Ранее сообщалось, что турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251, который должен был пройти 7 июня в австралийском городе Перте, перенесён на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса.