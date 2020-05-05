Турнир UFC 251 в Австралии перенесён из-за коронавируса

Короткая ссылка
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251, который должен был пройти 7 июня в австралийском городе Перте, перенесён на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса.
Турнир UFC 251 в Австралии перенесён из-за коронавируса
  • © Ronald Martinez/Getty Images/AFP

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на официальный сайт промоушена.

Отмечается, что турнир UFC 251 был перенесён в связи с государственными и национальными ограничениями, которые не позволяют проводить спортивные мероприятия, а также совершать поездки. 

До настоящего момента не было объявлено ни одного поединка турнира в Перте, при этом сообщалось, что на нём мог состояться бой между Таем Туйвасой и Джарджисом Данхо.

Ранее бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон намекнул, что отправился во Флориду, где состоится турнир UFC 249.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить