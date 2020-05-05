Турнир UFC 251 в Австралии перенесён из-за коронавируса

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251, который должен был пройти 7 июня в австралийском городе Перте, перенесён на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на официальный сайт промоушена.

Отмечается, что турнир UFC 251 был перенесён в связи с государственными и национальными ограничениями, которые не позволяют проводить спортивные мероприятия, а также совершать поездки.

До настоящего момента не было объявлено ни одного поединка турнира в Перте, при этом сообщалось, что на нём мог состояться бой между Таем Туйвасой и Джарджисом Данхо.

Ранее бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон намекнул, что отправился во Флориду, где состоится турнир UFC 249.