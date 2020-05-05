Фергюсон намекнул, что вылетел на турнир UFC 249

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Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Тони Фергюсон опубликовал фотографию из самолёта.
Фергюсон намекнул, что вылетел на турнир UFC 249
  • Reuters
  • © Jerry Lai-USA TODAY Sports

На своей странице в социальной сети Instagram Фергюсон опубликовал фотографию из самолёта. На ней он запечатлён вместе с семьёй. Они находятся на борту в медицинских масках.

Также спортсмен оставил подпись, в которой напомнил, что выступит на турнире UFC 249. Таким образом, Фергюсон намекнул, что в настоящее время направляется во Флориду, где состоится следующее шоу чемпионата.

На турнире UFC 249 Фергюсон сразится с Джастином Гэтжи за временный титул чемпиона в лёгком весе. Изначально Тони должен был сразиться с обладателем абсолютного звания Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее Гэтжи заявил, что в челюсть Нурмагомедова попасть тяжелее, чем в челюсть Фергюсона.

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