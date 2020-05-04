Гэтжи: в челюсть Нурмагомедова попасть тяжелее, чем в Фергюсона

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи, которому предстоит поединок с соотечественником Тони Фергюсоном, признался, что не согласился бы выйти на бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, если бы ему дали мало времени на подготовку.

«Не думаю, что я согласился бы на бой с Хабибом на коротком уведомлении. С точки зрения стилей у меня больше шансов за первые три раунда попасть в челюсть Тони, чем в челюсть Хабиба», — приводит слова Гэтжи Allboxing.

По его мнению, для подготовки к бою с Нурмагомедовым ему понадобилось бы около десяти недель, чтобы во время поединка была возможность подняться после хотя бы двух тейкдаунов.

«Я всю жизнь тренировался для этого, но нужно время, чтобы навыки были на пике», — добавил Гэтжи.

Бой Гэтжи с Фергюсоном состоится 9 мая на турнире UFC 249 в Джексонвилле. Победитель поединка, скорее всего, станет главным претендентом на титульный бой с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее UFC представил проморолик к бою Фергюсона с Гэтжи.