Внезапные чемпионы: приятель Нурмагомедова и ещё пять бойцов, которые выиграли титул UFC на замене

На турнире UFC 249 состоится поединок между первым претендентом на титул UFC в лёгком весе Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, согласившимся заменить Хабиба Нурмагомедова и провести бой без длительной подготовки. Несмотря на то что четвёртый номер рейтинга считается аутсайдером, история Абсолютного бойцовского чемпионата знает примеры, когда в титульной схватке верх брали те, кем пытались залатать дыру в карде. О самых громких сенсациях промоушена — в материале RT.

Маурисио Руа — Джон Джонс (титул чемпиона в полутяжёлом весе)

Турнир: UFC 128

Дата и место проведения: 19 марта 2011, Ньюарк (США)

Тяжело представить, но когда-то ныне действующий первый номер рейтинга бойцов вне зависимости от весовых категорий не рассматривался как первый претендент на титул в полутяжёлом весе. Изначально соперником Маурисио Руа должен был стать его партнёр по команде Рашад Эванс, но внезапная травма колена внесла свои коррективы. В результате, UFC пришлось выпускать ему на замену 23-летнего Джона Джонса, в активе которого на тот момент значилось 12 побед при одном спорном поражении.

В Джонсе уже тогда видели будущего чемпиона, и букмекеры считали его фаворитом. Но мало кто ожидал, что он настолько превзойдёт Руа. Для победы над бразильцем ему потребовалось всего два с половиной раунда, на протяжении которых он доминировал над обладателем трофея как в стойке, так и в партере. Концовка и вовсе превратилась в форменное избиение, по итогам которого Джон стал самым молодым чемпионом UFC в истории.

Ник Диаз — Карлос Кондит (временный титул чемпиона в полусреднем весе)

Турнир: UFC 143

Дата и место проведения: 4 февраля 2012 года, Лас-Вегас (США)

В этом случае не так важно, кто же именно вышел на замену, а кто считался главным претендентом. Поначалу соперником Сен-Пьера в борьбе за титул должен был стать одиозный Диаз, на протяжении нескольких месяцев оскорблявший канадца. Но из-за наплевательского отношения к посещению пресс-конференций Дана Уайт лишил его этого права и назвал Кондита первым претендентом на титул.

Однако сам Жорж, владевший на тот момент поясом в полусреднем весе, получил травму колена и выбыл на неопределённый срок. В итоге бой за титул был вообще отменён, а главным событием 137-го турнира стала дуэль между Ником и Би Джей Пенном. Один из самых скандальных бойцов в истории UFC легко разобрался с экс-чемпионом лёгкой весовой категории и вернул себе звание главного претендента.

Но Сен-Пьер, залечив одну травму, заработал другую — порвал переднюю крестообразную связку колена. Канадец выбыл на год и Уайт принял решение разыграть временный пояс. Оппонентом Диаза стал одержавший четыре побед подряд Кондит.

Однако даже это не обеспечило Нику статус фаворита, ведь на тот момент соперник по праву считался одним из сильнейших полусредневесов планеты. Сражение получилось очень равным, но кикбоксинг Карлоса и стратегия его тренеров в лице Грега Джексона и Майка Винкелджона сделали своё дело. Номинальный аутсайдер прервал беспроигрышную серию соперника из 11 схваток и отсрочил одно из самых ожидаемых противостояний в данной категории. Через год Диаз всё-таки встретился с Сен-Пьером, но лишь для того, чтобы вновь уступить.

Ренан Барао — Ти Джей Диллашоу (титул чемпиона в легчайшем весе)

Турнир: UFC 173

Дата и место проведения: 24 мая 2014 года, Лас-Вегас (США)

В отличие от предыдущей дуэли, схватка между Диллашоу и Барао обещала стать одной из самых односторонних в истории смешанных единоборств. Многие журналисты и эксперты заблаговременно отдали победу более опытному бразильцу. Ренан подходил к этому турниру с серией из 32 побед подряд и считался непревзойдённым мастером ММА, что лишь подтверждали его впечатляющие успехи в битвах с Юрайей Фейбером и Майклом Макдональдом. Но фиаско в мае 2014-го настолько подкосило атлета, что за последующие шесть лет он взял верх лишь в двух поединках из девяти.

Диллашоу же хоть и считался талантливым и подающим надежды бойцом, но изначально даже не должен был драться с Барао. На UFC 173 он должен был помериться силами с Такэей Мидзугаки, но из-за проблем с подбором оппонента для чемпиона был внезапно поднят в главный поединок. Ставки на Ти Джея принимались с коэффициентом 5,75, но тот сумел сотворить одну из главных сенсаций в истории ММА. На протяжении пяти с половиной раундов он переигрывал бразильца во всех аспектах и даже послал его в нокдаун, а в середине заключительной пятиминутки завершил начатое.

Энтони Джонсон — Дэниел Кормье (титул чемпиона в полутяжёлом весе)

Турнир: UFC 187

Дата и место проведения: 23 мая 2015 года, Лас-Вегас (США)

В главном бое турнира должны были встретиться действующий чемпион Джонс и один из самых ярких нокаутёров в ММА Джонсон. Зрители уже предвкушали сражение двух звёзд полутяжёлого дивизиона, пока обладатель пояса не стал участником громкого скандала. На тот момент он ещё не запятнал свою репутацию допинговыми историями и многочисленными попаданиями в полицейские сводки, поэтому ситуация с ДТП стала для многих шоком.

В апреле Джонс предположительно спровоцировал аварию, в результате которой пострадала беременная женщина. При этом многих возмутили действия атлета, поспешившего покинуть место происшествия, не оказав помощь потерпевшей. В его отношении было инициировано расследование, на время проведения которого UFC вычеркнул спортсмена из рейтингов и лишил звания.

Что касается самого шоу, то больше всех пострадал Джонсон, получивший в соперники самого неудобного для себя визави в лице партнёра и друга Нурмагомедова — Кормье. Тот имел почти месяц на подготовку и предстал в октагоне в оптимальной форме, а Рамбл оказался не готов к сражению с борцом. В первом раунде Энтони чуть было не нокаутировал Дэниела размашистым оверхендом, но впоследствии был измотан в партере и проиграл сдачей.

Люк Рокхолд — Майкл Биспинг (титул в среднем весе)

Турнир: UFC 199

Дата и место проведения: 4 июня 2016 года, Инглвуд (США)

В декабре 2015 года Люк Рокхолд взял верх над Крисом Вайдманом в драматичном поединке и стал чемпионом UFC в среднем весе. В июне же должен был состояться долгожданный реванш между двумя главными звёздами дивизиона, но бывший обладатель пояса получил травму шеи. В качестве замены рассматривался на тот момент второй претендент в лице Роналду Соузы, но у того уже была запланирована операция. В итоге шанс побороться за титул достался Майклу Биспингу, имевшему в активе победы над середняками Талесом Лейтесом и Си Би Доллауэем, а также крайне спорный успех в дуэли с Андерсоном Силвой.

Плюсов Биспингу не добавлял и тот факт, что ранее он уже уступал Рокхолду, причём досрочно. Битва получилась довольно односторонней и завершилась сдачей уже на 57-й секунде второго раунда. Шансы англичанина не увеличивали даже рассказы о том, как однажды во время спарринга он не оставил Люку ни шанса. Но вопреки всем прогнозам, Майкл сумел удивить в чемпионском бою. Рокхолд вышел предельно расслабленным и несобранным, за что и поплатился. Биспинг серией ударов отправил того в глубокий нокаут, став первым чемпионом из Англии в UFC.

Макс Холлоуэй — Дастин Порье (временный титул в лёгком весе)

Турнир: UFC 236

Дата и место проведения: 13 апреля 2019 года, Атланта (США)

Эта схватка стала возможной по двум причинам. Действующий чемпион Хабиб Нурмагомедов был отстранён от выступлений за своё поведение по окончании UFC 229 и не мог защищать звание чемпиона, а первый претендент в лице Тони Фергюсона отказался драться с на тот момент королём полулёгкого веса Максом Холлоуэем за временный пояс. В итоге его место занял Дастин Порье, имевший в активе пять побед в шести боях.

Благодаря своим впечатляющим успехам в категории до 65 килограммов и высокому росту, Холлоуэй рассматривался как фаворит поединка. Ранее многие уже предрекали ему яркую карьеру в лёгком весе и рассчитывали, что грядущий успех ознаменует его окончательный переход в дивизион Нурмагомедова. Но Дастин сорвал эти планы и сотворил сенсацию. Безусловно, судейское решение получилось неоднозначным, а победа вполне могла достаться Максу, но доминирование «Бриллианта» в первых раундах сыграло свою роль.