Гэтжи ожидает, что Фергюсон сломает ему нос

Американский боец Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка с Тони Фергюсоном на турнире UFC 249 во Флориде.

«Я ожидаю, что Фергюсон сломает мне нос. Но за это заплатит UFC, поэтому я не переживаю. Чтобы драться с кем-то вроде Тони, я должен был мысленно подготовиться к этому. Ты не просто идёшь туда и становишься морально готов. Так что это дополнительное время определённо было необходимо — и я рад, что получил его», — приводит слова Гэтжи MMA Fighting.

Главным событием турнира UFC 249, запланированного на 9 мая в Джексонвилле (штат Флорида), станет поединок между Фергюсоном и Гэтжи, победитель которого впоследствии сможет оказаться первым претендентом на титульный бой с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее Фергюсон заявил, что Нурмагомедову и Макгрегору пора уйти.