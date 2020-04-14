Идеальная замена: почему тренер Нурмагомедова хотел бы увидеть его бой с Гэтжи, а не с Фергюсоном

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес заявил, что предпочёл бы увидеть поединок Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи, а не с Тони Фергюсоном. Наставник россиянина объяснил свою позицию желанием быть уверенным в том, что бой действительно состоится. Ранее поединок Нурмагомедова и Фергюсона был отменён в пятый раз. RT объясняет, почему чемпиону UFC в лёгком весе может быть интересен бой с Хайлайтом.

После официальной отмены UFC 249 одним из важных вопросов стало имя будущего оппонента Хабиба Нурмагомедова в поединке за титул в лёгком весе. Изначально на звание должен был претендовать Тони Фергюсон, но из-за сложившихся обстоятельств в чемпионскую гонку ворвался Джастин Гэтжи. Американец вышел на замену снявшемуся с шоу россиянину и, хоть и не смог выступить на турнире, теперь вряд ли намерен отказываться от перспектив сразиться с чемпионом.

Судя по всему, кандидатура Хайлайта пользуется поддержкой и у некоторых людей из окружения Нурмагомедова. Одним из таких является главный тренер зала American Kickboxing Academy (AKA) Хавьер Мендес. Наставник заявил, что предпочёл бы увидеть сражение Хабиба с Джастином, а не с Тони. По его словам, он хотел бы иметь гарантии, что схватка действительно состоится. Таким образом, специалист допустил, что встреча с Фергюсоном вполне может отмениться и в шестой раз.

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Учитывая тот факт, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном пытаются безуспешно организовать с декабря 2015 года, Мендеса можно понять. Многие любители ММА уже всерьёз предполагают, что над этим боем нависло проклятие, которое никогда не позволит спортсменам вместе войти в октагон. Учитывая, каким обиднейшим образом срывались их сражения, в это действительно легко поверить.

Особенно выделяются последние три, отменённые за считаные сутки или часы до шоу. В 2017-м Хабиб неудачно провёл сгонку и оказался в больнице, год спустя Тони порвал связки колена, споткнувшись о телевизионный кабель. А когда оба находились в отличной форме и были готовы определить имя лучшего легковеса планеты, весь мир захлестнула пандемия коронавируса.

Судя по всему, Мендес тоже стал довольно суеверным в данном вопросе и не верит, что битве суждено состояться. Россиянин при этом рискует потерять драгоценное время вне зависимости от причины отмены. Нельзя исключать вариант, при котором всё случится в последнюю минуту, вследствие чего UFC не сможет найти альтернативу, а чемпион впустую проведёт изнурительный подготовительный лагерь.

При этом даже при наличии замены Орёл вполне может не пойти на риск и отказаться от схватки. С учётом того, как скрупулёзно и методично Нурмагомедов готовится к боям, он вполне может последовать примеру Джона Джонса и отказаться заходить в клетку. В 2012 американец не стал на коротком уведомлении принимать вызов Чейла Соннена, готового сменить травмированного Дэна Хендерсона.

Несомненно, Фергюсона сложно назвать травматичным атлетом, но Гэтжи и вовсе является эталоном крепкого бойца. За свою карьеру Джастин ни разу не снимался с поединков, что говорит как о его сильнейшем здоровье, так и о силе духа. Достаточно вспомнить, что после тяжёлых поражений нокаутом от Эдди Альвареса и Дастина Порье он возобновлял тренировки в кратчайшие сроки и уже через четыре-пять месяцев снова оказывался в октагоне. А ради шанса поспорить за временный титул он был готов биться на двухнедельном уведомлении.

Но у Мендеса вполне могут быть и другие причины отдавать предпочтение Гэтжи в сравнении с Фергюсоном. Несмотря на всё, Тони по-прежнему является самым опасным соперником для Нурмагомедова в данной весовой категории. Да, он вряд ли был бы фаворитом их очной дуэли, но уж точно смог бы удивить россиянина парой трюков. Именно его непредсказуемость, бесшабашность и умение мыслить в сложных ситуациях и делают его крайне неудобным визави.

В отличие от того же Дастина Порье, он вряд ли будет бояться выбросить лишний удар, а в партере сможет создать гораздо больше проблем. Здесь в дело пойдут как внезапные болевые и удушающие приёмы, так и удары локтями. С учётом того, что ранее Хабиб ни разу не получал рассечение в октагоне, это может стать неприятным сюрпризом для него, а для судей — поводом для остановки битвы.

Гэтжи, напротив, крайне удобен для Нурмагомедова. Он предпочитает биться исключительно в стойке и очень редко прибегает к борьбе. Ранее Хабиб уже имел опыт боёв с ярко выраженными ударниками и легко справлялся с каждым из них. Чемпион не оставил камня на камне от того же Порье, Эдсона Барбозы, Майкла Джонсона, а также легко расправился с Конором Макгрегором.

Пусть в случае с ирландцем оправданием и может служить двухгодичный перерыв в ММА-карьере и злоупотребление спиртным в ходе тренировочного лагеря.

Хайлайт не обладает достаточной выносливостью, чтобы длительное время противостоять Нурмагомедову в партере. Даже обмениваясь ударами в стойке, он изрядно устаёт к концу второго — началу третьего раунда. Да, причина в том, что Джастин вкладывается в удары, но по-другому работать он либо не умеет, либо не хочет. Ведь именно этот стиль сделал его всемирно известным. Но в борьбе силы начнут уходить с ещё большей скоростью, вследствие чего он может разделить судьбу того же Барбозы. Уже к середине второй пятиминутки бразилец с трудом передвигался по клетке, виной чему не только урон, но и постоянное давление визави.

При этом не приходится сомневаться в том, что Гэтжи рано или поздно окажется на полу. Несмотря на выступление в первом дивизионе NCAA по борьбе, его защита от тейкдаунов в UFC составляет всего 80%. И это при условии, что он не встречался ни с одним специалистом в данном аспекте. Тем не менее его легко переводили на настил и Джонсон, и Альварес. Нурмагомедов уж точно является более искусным грэпплером и практически без проблем пройдёт в ноги оппоненту.

В отличие от Фергюсона, Гэтжи нечем удивить Нурмагомедова в партере. За свою карьеру он лишь раз выиграл с помощью сдачи, но произошло это ещё в пору его выступлений в региональном промоушене Rage in the Cage в 2012 году. Тогда в его активе было всего четыре схватки на профессиональном уровне. Тем временем, чтобы навязать борьбу Хабибу, необходимо представлять опасность во всех аспектах и заставлять его работать даже в доминирующей позиции. Если Тони может предложить ему короткие удары локтями из положения на спине и целый арсенал болевых и удушающих, то Джастину остаётся лишь отчаянно пытаться встать на ноги. Россиянин же будет готов к этому и продолжит заставлять американца тратить силы на тщетные попытки подняться.

Но если для действующего чемпиона Гэтжи действительно является довольно удобным оппонентом, то для Фергюсона — отнюдь. Ранее Тони уже неоднократно подтверждал тезисы о слабости свой обороны и оказывался на полу. Но если ему удавалось восстановиться после ударов Энтони Петтиса и Ландо Ваннаты, то в этот раз всё может закончиться плачевно. В отличие от Нурмагомедова, у него может не хватить сил затащить противника на землю, а в стойке у Джастина будет если не серьёзное, то небольшое преимущество.

На данный момент Гэтжи занимает четвёртое место в табели о рангах лёгкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата и уж точно находится позади Фергюсона в очереди за титулом, но всё может измениться в кратчайшие сроки. Да, Эль Кукуй имеет серию из 12 побед подряд и занимает первое место в рейтинге, но сейчас время работает против него. С учётом международной ситуации с коронавирусом и празднования Рамадана Хабиб вряд ли вернётся в октагон ранее конца лета — начала осени, вследствие чего Дана Уайт всё же может обязать Тони провести схватку с Джастином за временный пояс.