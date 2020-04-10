«Руководство ESPN попросило уступить»: турнир UFC 249 отменён из-за пандемии коронавируса

Абсолютный бойцовский чемпионат официально сообщил об отмене турнира UFC 249, на котором изначально должен был выступить Хабиб Нурмагомедов, а также о переносе всех последующих шоу под эгидой организации. По словам президента промоушена Даны Уайта, руководство медиахолдинга ESPN, который должен был транслировать битвы, попросило воздержаться от проведения мероприятия в разгар пандемии коронавируса.

До последнего времени Абсолютный бойцовский чемпионат оставался одной из немногих спортивных организаций, намеренных продолжать проведение соревнований в период пандемии коронавируса. В частности, особое внимание уделялось турниру UFC 249, на котором должен был пройти поединок за титул в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Но эпидемия привела к отмене сначала главного поединка, а затем и всего шоу.

10 апреля президент чемпионата Уайт сообщил, что UFC 249 официально отменён, а последующие запланированные шоу перенесены на неопределённый срок. В нынешних условиях можно было подумать, что промоушен решил не рисковать и переждать тяжёлое время. Но, как сообщил Дана, инициатива исходила не от него.

«Сегодня мы получили звонок от руководителей Disney и ESPN самого высокого уровня. С самого начала нашего сотрудничества с ESPN я говорил, что оно было невероятным, потрясающим. Канал относился к нам очень хорошо, и его руководство попросило нас уступить и не проводить этот турнир в следующую субботу», — заявил Уайт.

В США турнир должен был транслироваться на ESPN, ставшем партнёром промоушена в 2018 году. По официальной информации, именно в медиахолдинге выступили с предложением перенести предстоящие состязания из-за ситуации с коронавирусом.

«Промоушен был полностью готов провести UFC 249, но ESPN попросил отложить мероприятие и последующие поединки до дальнейших распоряжений из-за пандемии коронавируса. UFC рассчитывает как можно скорее восстановить календарь проведения турниров», — говорится в заявлении компании.

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За последние недели кард UFC 249 претерпел серьёзные изменения. Он лишился своей главной звезды в лице Хабиба Нурмагомедова, а вместе с ним и остальных российских бойцов — Магомеда Анкалаева, Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова, вследствие чего был вынужден произвести серьёзные перестановки. В результате в него были включены такие звёзды, как Фрэнсис Нганну и Жаирзиньо Розенстрайк, а на замену российскому чемпиону в лёгком весе поставили Джастина Гэтжи.

При этом о месте проведения шоу не было точной информации вплоть до момента его отмены. В последний месяц появлялись сообщения, что оно состоится в Абу-Даби, Дубае, Флориде, а также на неизвестном арендованном острове. Но в последнее время всё больше слухов ходило о том, что оно пройдёт в казино «Тачи Пэлас», находящемся в индейской резервации на территории штата Калифорния.

Эту информацию косвенно подтвердил и сам Уайт, отметив, что «Тачи Пэлас» был готов принять бойцов чемпионата. Он очень высоко отозвался о его руководителях и заверил, что, «когда мир вернётся в норму», UFC обязательно устроит там один из своих турниров.

«Тачи Пэлас» в Калифорнии, в индейской резервации, всё это время нас поддерживало, оставалось непреклонным и было готово принять турнир. И знаете что? Когда в мире всё снова вернётся в норму, Калифорния, это шоу пройдёт в «Тачи Пэлас», — сказал Уайт.

Тем не менее существуют предположения, что провести UFC 249 не дали именно власти штата Калифорния. По сведениям The New York Times, инициатива отменить мероприятие исходила от губернатора Гэвина Ньюсома, обеспокоенного перспективой организации шоу по смешанным единоборствам в разгар эпидемии коронавируса. Отмечается, что он лично позвонил в компанию Disney, владеющую 80% акций медиахолдинга ESPN, и попросил поспособствовать отмене бойцовского вечера.

На данный момент официального заявления от властей Калифорнии не последовало, но ранее они уже выражали сомнения в целесообразности организации мероприятия в подобной ситуации. В частности, об этом говорила сенатор Дайэнн Файнстайн. По её словам, в лучшем случае UFC продемонстрирует, что режим изоляции можно спокойно нарушить, а в худшем участники турнира заболеют коронавирусом сами и заразят своих близких, чем поспособствуют распространению инфекции.

Что касается Уайта, то он признался, что попытка организовать шоу отняла у него много сил, и подтвердил информацию об аренде острова для промоушена.

«С самого первого дня это была битва. Как только началась пандемия, мы днями и ночами безостановочно боролись, чтобы провести турнир 18 апреля... Мы будем первым видом спорта, который вернётся. «Бойцовский остров» реален... В настоящий момент ведётся строительство инфраструктуры. Это действительно случится и будет показано на ESPN», — заверил Уайт.

При этом он также обратился к своим спортсменам. Уайт пообещал, что все контрактные обязательства перед ними будут выполнены, и призвал их оставаться дома и уделить время семье. Что касается участников UFC 249, то он сказал, что поступит с ними «добросовестно».

«Не волнуйтесь о финансовом вопросе. Вы проведёте поединки, прописанные в соглашении. И я добросовестно поступлю с теми людьми, которые были готовы выступить 18 апреля», — заключил глава UFC.

Стоит отметить, что решение отменить шоу застало многих спортсменов врасплох. Так, участник боя за временный титул в лёгком весе Тони Фергюсон узнал об этом во время интервью.

«Ого. Ну что же. Я всё равно собираюсь тренироваться. Уверен, что для этого есть веская причина. Давайте будем реалистами», — цитирует Фергюсона MMAJunkie.

Другие атлеты по-разному отреагировали на отмену ближайших турниров под эгидой UFC. Нганну признался, что не расстроен из-за случившегося, а также похвалил Уайта и промоушен за «самоотверженность и решимость». При этом Крис Вайдман и Белял Мухаммад восприняли эту информации не так позитивно, отметив, что усиленно готовились и были разочарованы.

Нурмагомедов пока никак не прокомментировал факт отмены турнира, опубликовав в социальных сетях лишь цитату из Корана.

По словам экс-чемпиона Bellator Александра Шлеменко, развитие ситуации стало для него ожидаемым. По его словам, провести шоу в таких условиях было крайне сложно.

«Турнир строился не только из боя Фергюсона и Гэтжи, другие бойцы тоже, может, не хотели драться в этой ситуации. Организаторы старались, спору нет, сделали всё возможное, чтобы этот турнир провести. UFC знал, что ничего не будет, но всё равно пиарился? Мне сложно тут что-то сказать. Знаю только, что, как и любая другая организация, она несёт большие убытки», — цитирует Шлеменко Sport24.