Фергюсон узнал об отмене турнира UFC 249 во время интервью

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон узнал об отмене турнира UFC 249, на котором он должен был выступить в главном событии, прямо во время интервью.

«Ого. Ну что же. Я всё равно собираюсь тренироваться. Я уверен, что для этого есть веская причина. Давайте будем реалистами. Я должен сохранять веру», — сказал Фергюсон в интервью MMA Junkie.

1 апреля Хабиб Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее Нурмагомедов опубликовал первый пост после отмены UFC 249.