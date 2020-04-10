Уайт: UFC будет первым спортом, который вернётся

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал отмену турнира UFC 249 из-за эпидемии коронавируса.

«Хочу обратить внимание, что все мои бойцы, с которыми у меня есть контракт, будут чувствовать себя в безопасности. Проведите время со своими семьями и наслаждайтесь этим временем. Не беспокойтесь о финансовой составляющей», — цитирует Уайта MMA Junkie.

По его словам, бойцы получат поединки по своим контрактам. Также он собирается поддерживать отношения с людьми, которые были готовы выйти в октагон 18 апреля. Он подчеркнул, что сделает всё возможное для комфорта своих спортсменов.

«Никто из моих сотрудников не будет уволен. Всё хорошо. UFC будет первым видом спорта, который вернётся. Мы проведём бой на острове. Это настоящая вещь. Инфраструктура строится прямо сейчас, и это действительно произойдёт», — добавил Уайт.

Изначально планировалось, что турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля в Нью-Йорке, а главным событием должен был стать титульный бой чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.

Тем не менее из-за карантина в Нью-Йорке турнир перенесли в другое место, которое не называлось до последнего. 1 апреля Нурмагомедов снялся с боя из-за невозможности вылета из России, а 6 апреля глава UFC Дана Уайт назвал Джастина Гэтжи соперником Фергюсона на турнире. Тем не менее 10 апреля турнир был отменён из-за коронавируса.

Ранее UFC опубликовал заявление об отмене 249-го номерного турнира.