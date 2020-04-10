UFC опубликовал заявление об отмене 249-го номерного турнира

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) выступил с заявлением по поводу отмены турнира UFC 249 из-за эпидемии коронавируса.

«В то время как организация была полностью готова провести турнир UFC 249, ESPN попросил отложить этот ивент и все последующие события на неопределённый срок в связи с пандемией коронавируса. UFC с нетерпением ожидает возобновления полного расписания турниров как можно скорее», — написано в заявлении UFC в Twitter.

Изначально турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, а главным событием должен был стать титульный бой чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.

Тем не менее из-за карантина в Нью-Йорке турнир перенесли в другое место, которое не называлось до последнего. 1 апреля Нурмагомедов снялся с боя из-за невозможности вылета из России, а 6 апреля глава UFC Дана Уайт назвал Джастина Гэтжи соперником Фергюсона на турнир.

Ранее сообщалось, что UFС отменил турнир, на котором Нурмагомедов должен был отстаивать титул.