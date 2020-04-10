UFС отменил турнир, на котором Нурмагомедов должен был отстаивать титул

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Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249 отменён. Шоу должно было пройти 18 апреля, при этом место его проведения до сих пор оставалось неизвестным.
UFС отменил турнир, на котором Нурмагомедов должен был отстаивать титул
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ESPN, президент UFC Дана Уайт подтвердил, что запланированный на 18 апреля турнир UFC 249 отменён. Изначально в главном поединке должны были встретиться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон, но из-за пандемии коронавирусной инфекции россиянин не смог покинуть страну и отправиться в США. Заменить его должен был Джастин Гэтжи.

По словам Уайта, он был готов организовать турнир, но «был лишён контроля над ситуацией».

Ранее стало известно, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) может потерять около $750 млн, если не проведёт 42 турнира в течение 2020 года.

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