Минимум риска, максимум зрелищ: почему UFC выгодна замена Нурмагомедова на Гэтжи

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном сорвался в пятый раз, а на замену действующему чемпиону в лёгком весе вышел Джастин Гэтжи. На первый взгляд может показаться, что фанаты смешанных единоборств лишились одного из самых ожидаемых событий первой половины 2020 года. Однако теперь россиянин не будет лишний раз рисковать здоровьем и спокойно подготовится к будущей дуэли с победителем противостояния, в то время как американцы способны выдать бескомпромиссный и яркий бой.

Хабиб Нурмагомедов

Если взглянуть на сложившуюся ситуацию с отменой главного боя UFC 249 с точки зрения действующего чемпиона в лёгком весе, ничего страшного не произошло. Пандемия коронавируса наложила серьёзный отпечаток как на физическое, так и психологическое состояние Нурмагомедова. Подготовка была если не сорвана, то как минимум серьёзно подпорчена, что могло сказаться на его действиях в октагоне. С учётом стиля ведения боя Хабиба, он всегда должен находиться в идеальной форме, ведь борьба отнимает гораздо больше энергии, чем действия в стойке.

Достаточно вспомнить сражение между Конором Макгрегором и Чэдом Мендесом в 2015 году. Тогда американец вышел на коротком уведомлении и не смог привести свой организм к оптимальным кондициям. В результате уже в концовке второго раунда у него закончились силы, после чего он стал лёгкой мишенью для хлёстких ударов ирландца и оказался в нокауте.

Но Нурмагомедова нельзя обвинять в том, что он не последовал примеру Мендеса и не вошёл в клетку. За тот бой Чэд заработал рекордные для своей карьеры $500 тыс. и практически ничем не рисковал. Первоначально он вообще не должен был биться за пояс, но из-за травмы Жозе Алдо получил право побороться за временный титул. Хабиб же стоит на пороге рекорда по числу защит в лёгком дивизионе и имеет идеальный послужной список, а неудача серьёзно ударит по его наследию.

Кроме того, нельзя отрицать и того, что в условиях пандемии перелёт в другую страну мог стать риском для здоровья россиянина. Даже если бы ему удалось решить вопросы с закрытыми границами и запретом на авиаперелёты, а также избежать двухнедельного карантина, опасность была слишком велика.

UFC

На бумаге замена Нурмагомедова на Гэтжи вряд ли может считаться равноценной и не может не ударить по рейтингам шоу. Если схватка за пояс абсолютного чемпиона в лёгком весе между двумя сильнейшими легковесами планеты обещала стать исторической, то битва за временный титул даже близко не стоит по уровню ажиотажа.

Но это относится к обычному времени, когда каждый промоушен регулярно проводит турниры и обеспечивает болельщиков зрелищем. В условиях пандемии обновлённый UFC 249 вполне может стать одним из самых успешных мероприятий в истории Абсолютного бойцовского чемпионата даже без Хабиба.

По сути, Дана Уайт сделал главное — сохранил сам турнир, что в нынешней ситуации было сложнейшей задачей. Да, отсутствие Нурмагомедова и ряда других отечественных бойцов серьёзно ударило по престижу UFC 249 и лишило его солидной части российской аудитории.

Но сейчас промоушен не настолько зависит от неё, чтобы заметить эту потерю. Особенно с учётом того, что в России шоу транслируют либо на видеосервисах, либо на национальном телевидении, что лишает организацию доходов от продажи PPV.

В США же интерес к UFC 249 будет, и уж точно немалый. Как минимум в связи с отсутствием альтернативы. Фанаты смешанных единоборств наверняка изголодались и с радостью посмотрят сражение между двумя топ-бойцами промоушена, пусть и за временный титул. Достаточно вспомнить пример с трансляцией матчей чемпионата Белоруссии по футболу в России. Несмотря на не самое высокое качество продукта, многие болельщики были рады возможности вживую понаблюдать за представителями любимого вида спорта.

Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи

Во всей этой ситуации главным счастливчиком является Гэтжи. Ещё несколько недель назад он считался как минимум третьим в очереди подраться за титул и собирался идти войной на президента UFC, если Конор Макгрегор раньше него удостоится этой возможности. Но за считаные дни он не только обошёл ирландца, но и оказался наравне с обладателем победной серии из 12 боёв. Теперь судьба находится в его руках, а от сражения с Нурмагомедовым за титул его отделяет всего один успех.

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Несомненно, всё это кажется не очень справедливым по отношению к Фергюсону. Как минимум по той причине, что он уже давно заслужил право поспорить за титул абсолютного чемпиона, но обстоятельства каждый раз складывались против него. В 2018 году он уже упустил эту возможность из-за травмы, а теперь свои коррективы внёс коронавирус. Возможно, правильнее было бы просто перенести сражение между Тони и Хабибом, но американец решил иначе. Что довольно странно, учитывая тот факт, что в апреле 2019-го он уже отказывался от битвы за временное звание. В итоге Дастин Порье вышел ему на замену и взял верх над Максом Холлоуэем.

Пока сложно предположить, что именно стало причиной подобного решения со стороны Эль Кукуя. Возможно, он понимает необходимость убрать очередного конкурента и упрочить своё положение либо не хочет расстраивать фанатов смешанных единоборств. Также не стоит исключать и того факта, что Уайт либо пригрозил ему лишением статуса претендента, либо пообещал учесть его желания в ходе шестой попытки организовать рандеву с Хабибом. Кроме того, глава UFC может надеяться, что Тони уступит Джастину, а ему не придётся в очередной раз испытывать судьбу и пытаться свести Нурмагомедова с Фергюсоном.

Таким образом, Тони может стать первым в истории двукратным обладателем временного титула UFC, но вряд ли этот рекорд удовлетворит его. Ведь на бумаге он ставит на карту все свои достижения и статус, а взамен не получает ничего. Данное звание не является гарантией возможности сразиться за чемпионство, о чём сам американец отлично осведомлён. В октябре 2017-го он взял верх над Кевином Ли и выиграл пояс, но из-за травмы был его лишён. В итоге ему осталось лишь наблюдать со стороны, как Нурмагомедов разбирается с Макгрегором на турнире в Лас-Вегасе.

Фанаты

Тем не менее главный поединок UFC 249 обещает стать гораздо более зрелищным, чем битва Нурмагомедова с Фергюсоном. С учётом того, что оба спортсмена подошли бы к ней в оптимальной форме, дуэль с большой долей вероятности получилась бы односторонней и прошла бы преимущественно на настиле. Несмотря на свои навыки, Тони было бы крайне сложно избегать тейкдаунов и сопротивляться уникальным борцовским навыкам оппонента, вследствие чего большая часть противостояния могла стать не слишком приятной глазу.

Что касается шансов на успех, то отсутствие у американца мощного одиночного удара практически исключало возможность нокаута, вследствие чего ему приходилось рассчитывать на внезапный болевой или рассечение визави. Но с учётом того, что ранее Нурмагомедов ни разу не истекал кровью во время поединка в UFC, в это верится с трудом. А после битвы с Порье он наверняка провёл работу над ошибками, чтобы вновь не оказаться запертым в гильотине.

В отличие от чемпиона Гэтжи специализируется на ударной технике, хоть и имеет борцовскую базу. Каждый из его поединков неизменно превращался в жестокую и бескомпромиссную бойню, что нравится зрителям. В последнее время он стал чуть больше внимания уделять обороне и не принимает каждый из ударов в голову, но всё равно предпочитает размен. Достаточно вспомнить его схватки с тем же Порье и Эдсоном Барбозой, а также встречу с Дональдом Серроне.

Фергюсон тоже никогда не отказывается порубиться в стойке и старается дарить болельщикам незабываемое зрелище. Об этом говорит хотя бы тот факт, что пять из последних шести поединков с его участием удостаивались награды «Бой вечера». Исключением стала лишь его схватка с Ли, в то время как дуэли с Ландо Ваннатой и Энтони Петтисом по праву считаются одними из самых ярких в истории ММА.