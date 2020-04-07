Минимум риска, максимум зрелищ: почему UFC выгодна замена Нурмагомедова на Гэтжи
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Хабиб Нурмагомедов
Если взглянуть на сложившуюся ситуацию с отменой главного боя UFC 249 с точки зрения действующего чемпиона в лёгком весе, ничего страшного не произошло. Пандемия коронавируса наложила серьёзный отпечаток как на физическое, так и психологическое состояние Нурмагомедова. Подготовка была если не сорвана, то как минимум серьёзно подпорчена, что могло сказаться на его действиях в октагоне. С учётом стиля ведения боя Хабиба, он всегда должен находиться в идеальной форме, ведь борьба отнимает гораздо больше энергии, чем действия в стойке.
Достаточно вспомнить сражение между Конором Макгрегором и Чэдом Мендесом в 2015 году. Тогда американец вышел на коротком уведомлении и не смог привести свой организм к оптимальным кондициям. В результате уже в концовке второго раунда у него закончились силы, после чего он стал лёгкой мишенью для хлёстких ударов ирландца и оказался в нокауте.
Но Нурмагомедова нельзя обвинять в том, что он не последовал примеру Мендеса и не вошёл в клетку. За тот бой Чэд заработал рекордные для своей карьеры $500 тыс. и практически ничем не рисковал. Первоначально он вообще не должен был биться за пояс, но из-за травмы Жозе Алдо получил право побороться за временный титул. Хабиб же стоит на пороге рекорда по числу защит в лёгком дивизионе и имеет идеальный послужной список, а неудача серьёзно ударит по его наследию.
Кроме того, нельзя отрицать и того, что в условиях пандемии перелёт в другую страну мог стать риском для здоровья россиянина. Даже если бы ему удалось решить вопросы с закрытыми границами и запретом на авиаперелёты, а также избежать двухнедельного карантина, опасность была слишком велика.
UFC
На бумаге замена Нурмагомедова на Гэтжи вряд ли может считаться равноценной и не может не ударить по рейтингам шоу. Если схватка за пояс абсолютного чемпиона в лёгком весе между двумя сильнейшими легковесами планеты обещала стать исторической, то битва за временный титул даже близко не стоит по уровню ажиотажа.
Но это относится к обычному времени, когда каждый промоушен регулярно проводит турниры и обеспечивает болельщиков зрелищем. В условиях пандемии обновлённый UFC 249 вполне может стать одним из самых успешных мероприятий в истории Абсолютного бойцовского чемпионата даже без Хабиба.
По сути, Дана Уайт сделал главное — сохранил сам турнир, что в нынешней ситуации было сложнейшей задачей. Да, отсутствие Нурмагомедова и ряда других отечественных бойцов серьёзно ударило по престижу UFC 249 и лишило его солидной части российской аудитории.
Но сейчас промоушен не настолько зависит от неё, чтобы заметить эту потерю. Особенно с учётом того, что в России шоу транслируют либо на видеосервисах, либо на национальном телевидении, что лишает организацию доходов от продажи PPV.
В США же интерес к UFC 249 будет, и уж точно немалый. Как минимум в связи с отсутствием альтернативы. Фанаты смешанных единоборств наверняка изголодались и с радостью посмотрят сражение между двумя топ-бойцами промоушена, пусть и за временный титул. Достаточно вспомнить пример с трансляцией матчей чемпионата Белоруссии по футболу в России. Несмотря на не самое высокое качество продукта, многие болельщики были рады возможности вживую понаблюдать за представителями любимого вида спорта.
Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи
Во всей этой ситуации главным счастливчиком является Гэтжи. Ещё несколько недель назад он считался как минимум третьим в очереди подраться за титул и собирался идти войной на президента UFC, если Конор Макгрегор раньше него удостоится этой возможности. Но за считаные дни он не только обошёл ирландца, но и оказался наравне с обладателем победной серии из 12 боёв. Теперь судьба находится в его руках, а от сражения с Нурмагомедовым за титул его отделяет всего один успех.
Несомненно, всё это кажется не очень справедливым по отношению к Фергюсону. Как минимум по той причине, что он уже давно заслужил право поспорить за титул абсолютного чемпиона, но обстоятельства каждый раз складывались против него. В 2018 году он уже упустил эту возможность из-за травмы, а теперь свои коррективы внёс коронавирус. Возможно, правильнее было бы просто перенести сражение между Тони и Хабибом, но американец решил иначе. Что довольно странно, учитывая тот факт, что в апреле 2019-го он уже отказывался от битвы за временное звание. В итоге Дастин Порье вышел ему на замену и взял верх над Максом Холлоуэем.
Пока сложно предположить, что именно стало причиной подобного решения со стороны Эль Кукуя. Возможно, он понимает необходимость убрать очередного конкурента и упрочить своё положение либо не хочет расстраивать фанатов смешанных единоборств. Также не стоит исключать и того факта, что Уайт либо пригрозил ему лишением статуса претендента, либо пообещал учесть его желания в ходе шестой попытки организовать рандеву с Хабибом. Кроме того, глава UFC может надеяться, что Тони уступит Джастину, а ему не придётся в очередной раз испытывать судьбу и пытаться свести Нурмагомедова с Фергюсоном.
Таким образом, Тони может стать первым в истории двукратным обладателем временного титула UFC, но вряд ли этот рекорд удовлетворит его. Ведь на бумаге он ставит на карту все свои достижения и статус, а взамен не получает ничего. Данное звание не является гарантией возможности сразиться за чемпионство, о чём сам американец отлично осведомлён. В октябре 2017-го он взял верх над Кевином Ли и выиграл пояс, но из-за травмы был его лишён. В итоге ему осталось лишь наблюдать со стороны, как Нурмагомедов разбирается с Макгрегором на турнире в Лас-Вегасе.
Фанаты
Тем не менее главный поединок UFC 249 обещает стать гораздо более зрелищным, чем битва Нурмагомедова с Фергюсоном. С учётом того, что оба спортсмена подошли бы к ней в оптимальной форме, дуэль с большой долей вероятности получилась бы односторонней и прошла бы преимущественно на настиле. Несмотря на свои навыки, Тони было бы крайне сложно избегать тейкдаунов и сопротивляться уникальным борцовским навыкам оппонента, вследствие чего большая часть противостояния могла стать не слишком приятной глазу.
Что касается шансов на успех, то отсутствие у американца мощного одиночного удара практически исключало возможность нокаута, вследствие чего ему приходилось рассчитывать на внезапный болевой или рассечение визави. Но с учётом того, что ранее Нурмагомедов ни разу не истекал кровью во время поединка в UFC, в это верится с трудом. А после битвы с Порье он наверняка провёл работу над ошибками, чтобы вновь не оказаться запертым в гильотине.
В отличие от чемпиона Гэтжи специализируется на ударной технике, хоть и имеет борцовскую базу. Каждый из его поединков неизменно превращался в жестокую и бескомпромиссную бойню, что нравится зрителям. В последнее время он стал чуть больше внимания уделять обороне и не принимает каждый из ударов в голову, но всё равно предпочитает размен. Достаточно вспомнить его схватки с тем же Порье и Эдсоном Барбозой, а также встречу с Дональдом Серроне.
Фергюсон тоже никогда не отказывается порубиться в стойке и старается дарить болельщикам незабываемое зрелище. Об этом говорит хотя бы тот факт, что пять из последних шести поединков с его участием удостаивались награды «Бой вечера». Исключением стала лишь его схватка с Ли, в то время как дуэли с Ландо Ваннатой и Энтони Петтисом по праву считаются одними из самых ярких в истории ММА.
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