Глава UFC: победитель боя Фергюсон — Гэтжи встретится с Нурмагомедовым

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что победитель боя Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи получит право сразиться с российским чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Нурмагомедов выбыл, так что победитель встретится с ним. Не знаю, к чему приведут текущие обстоятельства. Конор Макгрегор тоже хотел драться с Хабибом. Но бой Нурмагомедова с Тони или с Гэтжи состоится, вероятно, в сентябре», — цитирует Уайта Twitter ESPN MMA.

Нурмагомедов должен был встретиться с Фергюсоном на турнире UFC 249, однако россиянин не может покинуть страну из-за закрытых границ.

Ранее Уайт заявил, что зарезервирует частный остров для турнира UFC 249.