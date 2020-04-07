Глава UFC: победитель боя Фергюсон — Гэтжи встретится с Нурмагомедовым

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что победитель боя Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи получит право сразиться с российским чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Глава UFC: победитель боя Фергюсон — Гэтжи встретится с Нурмагомедовым
  • © Twitter

«Нурмагомедов выбыл, так что победитель встретится с ним. Не знаю, к чему приведут текущие обстоятельства. Конор Макгрегор тоже хотел драться с Хабибом. Но бой Нурмагомедова с Тони или с Гэтжи состоится, вероятно, в сентябре», — цитирует Уайта Twitter ESPN MMA.

Нурмагомедов должен был встретиться с Фергюсоном на турнире UFC 249, однако россиянин не может покинуть страну из-за закрытых границ.

Ранее Уайт заявил, что зарезервирует частный остров для турнира UFC 249.

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