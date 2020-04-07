Уайт заявил, что зарезервирует частный остров для турнира UFC 249

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что турнир UFC 249 может пройти на частном острове.
Уайт заявил, что зарезервирует частный остров для турнира UFC 249
  • © AFP

«Я в паре дней от того, чтобы зарезервировать частный остров. Сейчас создаётся вся необходимая инфраструктура. Там смогут выступить спортсмены из всех стран. Поскольку я не могу собрать иностранных бойцов в США, у меня будет частный остров, на котором соберутся спортсмены из других стран. Итак, с 18 апреля UFC снова возвращается в строй», — цитирует Уайта TMZ

Изначально главным боем турнира должен был стать поединок чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и претендента Тони Фергюсона, однако впоследствии россиянина заменил Джастин Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Гэтжи вместо Нурмагомедова встретится с Фергюсоном в главном бою UFC 249.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить