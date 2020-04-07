Уайт заявил, что зарезервирует частный остров для турнира UFC 249

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что турнир UFC 249 может пройти на частном острове.

«Я в паре дней от того, чтобы зарезервировать частный остров. Сейчас создаётся вся необходимая инфраструктура. Там смогут выступить спортсмены из всех стран. Поскольку я не могу собрать иностранных бойцов в США, у меня будет частный остров, на котором соберутся спортсмены из других стран. Итак, с 18 апреля UFC снова возвращается в строй», — цитирует Уайта TMZ.

Изначально главным боем турнира должен был стать поединок чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и претендента Тони Фергюсона, однако впоследствии россиянина заменил Джастин Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Гэтжи вместо Нурмагомедова встретится с Фергюсоном в главном бою UFC 249.