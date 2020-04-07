За временный пояс: Гэтжи вместо Нурмагомедова встретится с Фергюсоном в главном бою UFC 249

Джастин Гэтжи заменит Хабиба Нурмагомедова в главном бою турнира UFC 249, где он встретится с Тони Фергюсоном. Об этом в Twitter заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт. Американцы сразятся за титул временного чемпиона лёгкой весовой категории. При этом до сих пор неизвестно, где именно состоится турнир, намеченный на 18 апреля. По информации СМИ, соревнование может пройти на территории одной из индейских резерваций на западе США.

«Бой состоится где-то на Земле»

Заявление президента Абсолютного бойцовского чемпионата Даны Уайта о том, что Джастин Гэтжи заменит Хабиба Нурмагомедова в главном бою турнира UFC 249, поставило точку в вопросе об участии россиянина в турнире. У поклонников действующего чемпиона промоушена в лёгком весе до последнего теплилась надежда на то, что ему каким-то образом удастся 18 апреля встретиться с одним из самых опасных соперников в дивизионе, но этого не произошло.

The fight is signed and is 100% ON LIVE on ESPN somewhere on EARTH!!!! 😃@TonyFergusonXT vs @Justin_Gaethje is LIVE on @espn+ PPV April 18th for the interim lightweight belt! pic.twitter.com/aH44zg5K30 — danawhite (@danawhite) April 6, 2020

В итоге Гэтжи и Тони Фергюсон сразятся за титул временного чемпиона. Это уже второй случай за последний год, когда промоушен поступает подобным образом в лёгком весе. Аналогичный титул в середине апреля 2019-го в связи с временным отстранением Нурмагомедова от боёв Атлетической комиссией Невады оспорили Дастин Порье и Макс Холлоуэй. Тогда победу одержал Дастин, в сентябре уступивший Хабибу в главном бое UFC 242.

Что касается нового поединка, то промоушен уже опубликовал его официальную афишу, а Гэтжи в своих соцсетях не скрывал эмоций от возможности встретиться с одним из наиболее опасных бойцов в промоушене.

При этом по-прежнему непонятно, где именно через полторы недели состоится турнир. Уайт в своём сообщении вновь обошёлся обтекаемой фразой «где-то на Земле», которую он уже использовал в конце марта, когда пытался сохранить схватку Фергюсон — Нурмагомедов.

Пока поклонникам MMA остаётся лишь гадать, в каком городе и на какой арене выяснят отношения американцы. Наиболее любопытную версию выдвинул в понедельник ESPN. По информации телеканала, бойцы могут встретиться на территории индейской резервации на западе США. Такой выбор якобы обусловлен тем, что здесь не действуют правила атлетической комиссии соответствующего штата.

В сложившейся ситуации Нурмагомедову остаётся лишь со стороны наблюдать за интригующим поединком в своей весовой категории и подмечать слабости соперников, с одним из которых ему, очевидно, придётся пересечься осенью. Причём Хабиб до последнего выражал готовность встретиться с Фергюсоном и отмечал, что продолжает тренировки.

«16 дней до боя, а я не знаю место его проведения. Это непрофессионально. Даже Тони пару дней назад сказал: «Если я не знаю, где буду биться, я не подпишу контракт». Он так сказал, это не мои слова, но никто не обратил на это внимания», — подчеркнул россиянин в интервью ESPN 3 апреля.

«Я должен понимать, где пройдёт поединок. Мне нужно прилететь туда, акклиматизироваться, согнать вес, сфокусироваться, закончить тренировочный лагерь и прочее... Если мне прямо сейчас назовут место и если я смогу вылететь туда из России (США, Абу-Даби — неважно), я буду драться. 100%. Просто назовите место. Каждый день я пишу Дане Уайту: «Эй, где я буду биться?» Слишком много вопросов, но у меня нет ответов на них», — пояснил Нурмагомедов.

При этом накануне в фейковом аккаунте известного американского журналиста и инсайдера Ариэля Хельвани появилась информация, согласно которой Уайт якобы договорился с президентом России о вылете Нурмагомедова в США для участия в бое с Фергюсоном. Некоторые доверчивые подписчики поверили в эти слова, и руководителю UFC пришлось спешно опровергать информацию. Тогда же в Twitter функционер подтвердил, что Хабиб не примет участия в UFC 249.

«Ну какой Хабиб трус? Он чемпион UFC»

Тем временем официальное заявление об организации поединка между Гэтжи и Фергюсоном вызвало неоднозначную реакцию в мире смешанных единоборств. Спарринг-партнёр Конора Макгрегора и боец MMA Диллон Дэнис, с которым у Хабиба произошёл конфликт после боя с ирландцем, не упустил возможность вновь поддеть россиянина.

«Запомните мои слова. Конор заставит эту крысу заплатить. Не могу дождаться реванша», — написал Дэнис в Twitter.

В США же многие эксперты усомнились в необходимости присвоения особого статуса главному поединку UFC 249, а также с определённой долей скепсиса отнеслись к объявлению, что турнир пройдёт в намеченные сроки. По словам обозревателя The Score Ника Болдуина, неудивительно, что промоушен пошёл на этот шаг, но розыгрыш временного пояса выглядит глупо, так как Хабиб проводил последнюю защиту пояса в сентябре 2019 года.

Also, the fight being for the interim belt is dumb. Not surprising, but dumb. Khabib defended the title seven months ago. — Nick Baldwin (@NickBaldwinMMA) April 6, 2020

Согласился с ним и другой известный журналист, специализирующийся на ММА-тематике, Том Тейлор, по мнению которого поединок Фергюсон — Гэтжи невероятно выглядит на бумаге, однако в реальности его проведение кажется несколько недальновидным, поскольку ставит под угрозу организацию боя Хабиба и Тони.

Tony Ferguson vs. Justin Gaethje is an in incredible matchup on paper, but it feels a bit short-sighted. Are we really willing to risk Khabib vs. Tony?



As for the interim title... it seems a unnecessary. Those things carry as much clout as Kinder Surprise toys. — Tom Taylor (@TomTayMMA) April 6, 2020

Впрочем, большинство поклонников просто испытывают радость оттого, что получат, наконец, возможность увидеть большой поединок. В частности, боец UFC Меган Андерсон радостно отметила тот факт, что «ММА-засуха закончилась».