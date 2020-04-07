За временный пояс: Гэтжи вместо Нурмагомедова встретится с Фергюсоном в главном бою UFC 249
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«Бой состоится где-то на Земле»
Заявление президента Абсолютного бойцовского чемпионата Даны Уайта о том, что Джастин Гэтжи заменит Хабиба Нурмагомедова в главном бою турнира UFC 249, поставило точку в вопросе об участии россиянина в турнире. У поклонников действующего чемпиона промоушена в лёгком весе до последнего теплилась надежда на то, что ему каким-то образом удастся 18 апреля встретиться с одним из самых опасных соперников в дивизионе, но этого не произошло.
The fight is signed and is 100% ON LIVE on ESPN somewhere on EARTH!!!! 😃@TonyFergusonXT vs @Justin_Gaethje is LIVE on @espn+ PPV April 18th for the interim lightweight belt! pic.twitter.com/aH44zg5K30— danawhite (@danawhite) April 6, 2020
В итоге Гэтжи и Тони Фергюсон сразятся за титул временного чемпиона. Это уже второй случай за последний год, когда промоушен поступает подобным образом в лёгком весе. Аналогичный титул в середине апреля 2019-го в связи с временным отстранением Нурмагомедова от боёв Атлетической комиссией Невады оспорили Дастин Порье и Макс Холлоуэй. Тогда победу одержал Дастин, в сентябре уступивший Хабибу в главном бое UFC 242.
Что касается нового поединка, то промоушен уже опубликовал его официальную афишу, а Гэтжи в своих соцсетях не скрывал эмоций от возможности встретиться с одним из наиболее опасных бойцов в промоушене.
STRAP IN. 🏆 #UFC249pic.twitter.com/jXPNYAjX3h— UFC (@ufc) April 6, 2020
При этом по-прежнему непонятно, где именно через полторы недели состоится турнир. Уайт в своём сообщении вновь обошёлся обтекаемой фразой «где-то на Земле», которую он уже использовал в конце марта, когда пытался сохранить схватку Фергюсон — Нурмагомедов.
Пока поклонникам MMA остаётся лишь гадать, в каком городе и на какой арене выяснят отношения американцы. Наиболее любопытную версию выдвинул в понедельник ESPN. По информации телеканала, бойцы могут встретиться на территории индейской резервации на западе США. Такой выбор якобы обусловлен тем, что здесь не действуют правила атлетической комиссии соответствующего штата.
В сложившейся ситуации Нурмагомедову остаётся лишь со стороны наблюдать за интригующим поединком в своей весовой категории и подмечать слабости соперников, с одним из которых ему, очевидно, придётся пересечься осенью. Причём Хабиб до последнего выражал готовность встретиться с Фергюсоном и отмечал, что продолжает тренировки.
«16 дней до боя, а я не знаю место его проведения. Это непрофессионально. Даже Тони пару дней назад сказал: «Если я не знаю, где буду биться, я не подпишу контракт». Он так сказал, это не мои слова, но никто не обратил на это внимания», — подчеркнул россиянин в интервью ESPN 3 апреля.
«Я должен понимать, где пройдёт поединок. Мне нужно прилететь туда, акклиматизироваться, согнать вес, сфокусироваться, закончить тренировочный лагерь и прочее... Если мне прямо сейчас назовут место и если я смогу вылететь туда из России (США, Абу-Даби — неважно), я буду драться. 100%. Просто назовите место. Каждый день я пишу Дане Уайту: «Эй, где я буду биться?» Слишком много вопросов, но у меня нет ответов на них», — пояснил Нурмагомедов.
При этом накануне в фейковом аккаунте известного американского журналиста и инсайдера Ариэля Хельвани появилась информация, согласно которой Уайт якобы договорился с президентом России о вылете Нурмагомедова в США для участия в бое с Фергюсоном. Некоторые доверчивые подписчики поверили в эти слова, и руководителю UFC пришлось спешно опровергать информацию. Тогда же в Twitter функционер подтвердил, что Хабиб не примет участия в UFC 249.
«Ну какой Хабиб трус? Он чемпион UFC»
Тем временем официальное заявление об организации поединка между Гэтжи и Фергюсоном вызвало неоднозначную реакцию в мире смешанных единоборств. Спарринг-партнёр Конора Макгрегора и боец MMA Диллон Дэнис, с которым у Хабиба произошёл конфликт после боя с ирландцем, не упустил возможность вновь поддеть россиянина.
«Запомните мои слова. Конор заставит эту крысу заплатить. Не могу дождаться реванша», — написал Дэнис в Twitter.
April 6, 2020
В США же многие эксперты усомнились в необходимости присвоения особого статуса главному поединку UFC 249, а также с определённой долей скепсиса отнеслись к объявлению, что турнир пройдёт в намеченные сроки. По словам обозревателя The Score Ника Болдуина, неудивительно, что промоушен пошёл на этот шаг, но розыгрыш временного пояса выглядит глупо, так как Хабиб проводил последнюю защиту пояса в сентябре 2019 года.
Also, the fight being for the interim belt is dumb. Not surprising, but dumb. Khabib defended the title seven months ago.— Nick Baldwin (@NickBaldwinMMA) April 6, 2020
Согласился с ним и другой известный журналист, специализирующийся на ММА-тематике, Том Тейлор, по мнению которого поединок Фергюсон — Гэтжи невероятно выглядит на бумаге, однако в реальности его проведение кажется несколько недальновидным, поскольку ставит под угрозу организацию боя Хабиба и Тони.
Tony Ferguson vs. Justin Gaethje is an in incredible matchup on paper, but it feels a bit short-sighted. Are we really willing to risk Khabib vs. Tony?— Tom Taylor (@TomTayMMA) April 6, 2020
As for the interim title... it seems a unnecessary. Those things carry as much clout as Kinder Surprise toys.
Впрочем, большинство поклонников просто испытывают радость оттого, что получат, наконец, возможность увидеть большой поединок. В частности, боец UFC Меган Андерсон радостно отметила тот факт, что «ММА-засуха закончилась».
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