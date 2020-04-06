Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт официально подтвердил, что Джастин Гэтжи заменит чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном.
Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
  • Reuters

Как сообщает Уайт в своём Instagram, контракт на поединок подписан и спортсмены поборются за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе. 

При этом глава промоушена не уточнил, где именно состоится схватка.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. 

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Таким образом, бой россиянина с Фергюсоном отменяется уже пятый раз с 2015 года. 

Ранее боец UFC Дэн Хукер ответил на предложение Фергюсона лишить Нурмагомедова титула.

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