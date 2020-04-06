Боец UFC Хукер ответил на предложение Фергюсона лишить Нурмагомедова титула

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Новозеландский боец смешанного стиля Дэн Хукер высказался о предложении американца Тони Фергюсона лишить россиянина Хабиба Нурмагомедова титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
Боец UFC Хукер ответил на предложение Фергюсона лишить Нурмагомедова титула
  • © Ronald Martinez/Getty Images/AFP

«Нельзя лишать его титула. Это плохой способ пропиариться. Как можно отобрать пояс во время пандемии и запрета на международные перелёты?» — сказал Хукер на YouTube-канале Kumite TV

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. 

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Таким образом, бой россиянина с Фергюсоном отменяется уже пятый раз с 2015 года. 

Ранее сообщалось, что Джастин Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном на UFC 249.

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