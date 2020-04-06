ESPN: Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном на UFC 249

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Американский боец Джастин Гэтжи выступит на турнире UFC 249 вместо действующего чемпиона организации в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова.
ESPN: Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном на UFC 249
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Как сообщает ESPN, контракт на поединок ещё не подписан.

Отмечается, что поединок пройдёт на Западном побережье, однако точное место не уточняется.

Нурмагомедов 1 апреля заявил, что его поединок с Тони Фергюсоном не состоится по причине пандемии коронавируса. Чемпион UFC находится в Дагестане и не может покинуть Россию из-за закрытых границ государства. Таким образом, это уже пятый случай, когда их поединок срывается.

Ранее Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249.

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