ESPN: Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном на UFC 249
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Как сообщает ESPN, контракт на поединок ещё не подписан.
Отмечается, что поединок пройдёт на Западном побережье, однако точное место не уточняется.
Нурмагомедов 1 апреля заявил, что его поединок с Тони Фергюсоном не состоится по причине пандемии коронавируса. Чемпион UFC находится в Дагестане и не может покинуть Россию из-за закрытых границ государства. Таким образом, это уже пятый случай, когда их поединок срывается.
Ранее Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249.