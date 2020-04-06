Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не выступит на турнире UFC 249
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Об этом Уайт написал в своём Twitter в ответ на информацию СМИ о том, что бой всё-таки состоится.
«Турнир состоится, но без Хабиба. Я объявлю список поединков завтра», — сообщил глава UFC.
Нурмагомедов 1 апреля заявил, что его поединок с Тони Фергюсоном не состоится по причине пандемии коронавируса. Чемпион UFC находится в Дагестане и не может покинуть Россию из-за закрытых границ государства. Таким образом, это уже пятый случай, когда их поединок срывается.
Ранее в Белоруссии опровергли информацию о проведении боя Нурмагомедова и Фергюсона в Минске.