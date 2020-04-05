В Белоруссии опровергли данные о проведении боя Нурмагомедова и Фергюсона в Минске

Министерство спорта и туризма Белоруссии не подтвердило информацию о том, что бой между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном может состояться в Минске.

«Министерством спорта и туризма не обсуждался данный вопрос», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

В пресс-службе министерства также отметили, что все международные соревнования, которые планировалось провести на территории страны в ближайшее время, были перенесены.

Ранее о возможности организации бойцовского шоу в Минске заявил исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии Максим Корольков. По его словам, соревнование может состояться либо на «Минск Арене», которая принимала финальный матч чемпионата мира по хоккею, либо на отреставрированном футбольном стадионе «Динамо», где в 2019 году проходила церемония открытия Европейских игр.

Ранее сообщалось, что дочь Флойда Мейвезера арестована за нападение.