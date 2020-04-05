СМИ: Дочь Мейвезера арестована за нападение
- © moneyyaya
Как сообщает TMZ, инцидент произошёл в доме рэпера Кентрелла Десина Голдена, известного под псевдонимом Youngboy, которого она обнаружила в компании другой женщины. Дочь боксёра заявила, что является невестой рэпера, и потребовала от женщины покинуть дом.
Отмечается, что конфликт продолжился на кухне, после словесной перепалки дочь прославленного боксёра нанесла девушке несколько ножевых ранений.
По данным издания, Аянна Мейвезер задержана полицией, а о состоянии пострадавшей от её действий информации нет.
Ранее сообщалось, что ушёл из жизни дядя и секундант Мейвезера.