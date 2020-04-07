Кормье: Нурмагомедов не отказывался от боя с Фергюсоном

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о срыве поединка обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.

«Он говорил мне, что сможет сделать вес и выйти на бой. Но он не знал, где это будет. Это было наиболее разочаровывающим для Хабиба, он понятия не имел, где пройдёт турнир. Он мне говорил, что не отказывался от боя, а просто хотел знать, где всё пройдёт. А на следующий день Уайт заявил, что Хабиб не будет драться. Я не знаю, что там произошло. Понятия не имею, что привело к такому решению», — рассказал Кормье в интервью Ариэлю Хельвани.

Нурмагомедов должен был встретиться с Фергюсоном на турнире UFC 249. Однако чемпион не может покинуть Россию из-за закрытых границ по причине коронавируса.

Ранее сообщалось, что Гэтжи вместо Нурмагомедова встретится с Фергюсоном в главном бою UFC 249.