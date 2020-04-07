Уайт призвал не винить Нурмагомедова в срыве боя с Фергюсоном

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что российский чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не виноват в срыве поединка с американским претендентом Тони Фергюсоном.

«Нурмагомедов, как и все мы, попал в самый эпицентр событий, условия менялись каждый день. Это не вина Хабиба или кого-то другого. К такому никто не мог подготовиться. Никто и не мог подумать, что подобное случится. Лас-Вегас закрыт. Ни одно казино не откроется месяц или дольше. Никогда не мог вообразить подобное», — заявил Уайт в интервью TMZ.

1 апреля Нурмагомедов сообщил, что не может покинуть Россию из-за закрытых границ, поэтому его бой с Фергюсоном, запланированный на 18 апреля, не состоится.

Ранее глава UFC заявил, что победитель боя Фергюсон — Гэтжи встретится с Нурмагомедовым.