Уайт призвал не винить Нурмагомедова в срыве боя с Фергюсоном

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что российский чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не виноват в срыве поединка с американским претендентом Тони Фергюсоном.
Уайт призвал не винить Нурмагомедова в срыве боя с Фергюсоном
  • © АГН «Москва»

«Нурмагомедов, как и все мы, попал в самый эпицентр событий, условия менялись каждый день. Это не вина Хабиба или кого-то другого. К такому никто не мог подготовиться. Никто и не мог подумать, что подобное случится. Лас-Вегас закрыт. Ни одно казино не откроется месяц или дольше. Никогда не мог вообразить подобное», — заявил Уайт в интервью TMZ

1 апреля Нурмагомедов сообщил, что не может покинуть Россию из-за закрытых границ, поэтому его бой с Фергюсоном, запланированный на 18 апреля, не состоится.

Ранее глава UFC заявил, что победитель боя Фергюсон — Гэтжи встретится с Нурмагомедовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить