Внезапный отказ соперника, травмы и проблемы со сгонкой веса: из-за чего отменялись поединки с участием Нурмагомедова

Из-за ситуации с пандемией коронавируса Хабиб Нурмагомедов не смог принять участие в турнире UFC 249. Для действующего чемпиона в лёгком весе это далеко не первый поединок в карьере, который был отменён или перенесён на другой срок. Подробнее о том, когда и почему отменялись бои с участием Нурмагомедова, — в материале RT.

Мортен Джурса

Турнир: ProFC 36

Дата и место проведения: 22 октября 2011 года, Хасавюрт (Россия)

Первый отменённый поединок с участием Хабиба Нурмагомедова пришёлся на осень 2011 года. К тому моменту 23-летний россиянин уже имел в своём активе серию из 15 побед подряд и готовился дебютировать в Абсолютном бойцовском чемпионате. В последней схватке под эгидой ProFC он должен был сразиться с Мортеном Джурсой. Забегая вперёд, можно сказать, что за свою карьеру датчанин так и не отметился серьёзными достижениями и не получил возможности заявить о себе в одном из крупнейших ММА-промоушенов планеты.

Встреча с будущим чемпионом UFC вполне могла стать запоминающейся строчкой в резюме атлета, но из-за сложившихся обстоятельств самым грозным из его оппонентов так и остался Николас Долби. В 2013 году тот нокаутировал соотечественника, после чего провёл пять боёв в Абсолютном бойцовском чемпионате. Причём взял верх над крепкими Алексом Оливейрой и Элизеу Дос Сантосом. Последний известен российским болельщикам по турниру в Бразилии, на котором он оказался сильнее Алексея Кунченко.

Однако в октябре 2011-го менее чем за день до шоу ProFC 36 Джурса снялся с поединка и был заменён на Аримарселя Сантоса. На тот момент бразилец имел послужной список из 28 побед и 22 поражений и ожидаемо не смог ничего противопоставить россиянину. Нурмагомедову потребовалось всего 3 минуты 33 секунды, чтобы «забить» соперника в партере и в пятый раз отпраздновать успех техническим нокаутом.

Гилберт Мелендес

Турнир: UFC 170

Дата и место проведения: 22 февраля 2014 года, Лас-Вегас (США)

Не по вине Нурмагомедова не состоялась и схватка с Мелендесом, победа над которым могла придать серьёзный толчок карьере россиянина. На тот момент экс-чемпион Strikeforce считался одной из звёзд лёгкого дивизиона, даже несмотря на поражение от Бенсона Хендерсона в титульном поединке. Достаточно сказать, что, несмотря на отмену битвы с Хабибом, в декабре того же года Эль Ниньо вновь получил шанс поспорить за пояс, но вновь уступил. На этот раз успешную защиту провёл Энтони Петтис, по ходу второго раунда поймавший соперника на гильотину.

Примечательно, что, как и в случае с Джурсой, причины отмены боя названы не были. При этом инициатива исходила именно от команды Мелендеса, внезапно не захотевшего сражаться с Нурмагомедовым. Ходили слухи, что на замену Гилберту может выйти его партнёр по команде Нейт Диас, но в итоге этого не произошло. Стоит отметить, что в свете отношений между лагерями эта дуэль была бы крайне интригующей. Впоследствии между ними неоднократно разгорятся масштабные конфликты, а один из них перерастёт в настоящее побоище. В 2015 году спортсмены подерутся во время шоу World Series of Fighting 22, а в дело будут пущены не только кулаки, но и подручные предметы.

В результате Нурмагомедов был вынужден отказаться от выступления в одном турнире с Рондой Раузи и спустя два месяца занял место в андеркарде шоу UFC on FOX 11. Там россиянин одержал одну из самых важных побед в рамках первого этапа своей карьеры в чемпионате, расправившись с Рафаэлем Дос Аньосом. Впоследствии бразилец добьётся серьёзного прогресса под руководством Андре Педернейраса и раньше россиянина возьмёт пояс в лёгком весе, но этим лишь окажет ему услугу. После этого Хабиба многие станут воспринимать как некоронованного чемпиона и заранее впишут в элиту дивизиона.

Дональд Серроне (1)

Турнир: UFC 178

Дата и место проведения: 27 сентября 2014 года, Лас-Вегас (США)

Осенью 2014-го в карьере Нурмагомедова начался сложнейший период, на протяжении которого его стали беспокоить одна травма за другой. После победы над Дос Аньосом он был готов штурмовать вершину категории, но дважды подряд не смог подраться с Дональдом Серроне. На тот момент Ковбой обладал куда более звёздным статусом и, по мнению многих экспертов, однажды должен был забрать пояс. Но тогда ещё не было в должной мере известно о неумении американца показывать свой максимум в ключевые моменты.

Судьбу отменённой схватки между Нурмагомедовым и Серроне прокомментировал президент UFC Дана Уайт. По его словам, в конце июля организации удалось заключить контракт со спортсменами на проведение боя, но спустя 20 минут после этого из лагеря россиянина сообщили, что Хабиб получил тяжелейшую травму колена в ходе тренировки и был вынужден лечь на операцию. Впоследствии эту информацию подтвердил отец будущего чемпиона. Он заявил, что у сына диагностирован разрыв крестообразных связок и мениска правого колена, который требует хирургического вмешательства.

Дональд Серроне (2)

Турнир: UFC 187

Дата и место проведения: 23 мая 2015 года, Лас-Вегас (США)

Однако это не остановило матчмейкеров, которые предприняли вторую попытку устроить сражение с участием атлетов. На этот раз оно было запланировано на статусном шоу UFC 187, в карде которого также значились две титульные битвы: чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс должен был помериться силами с Энтони Джонсоном, а обладатель титула в среднем весе Крис Вайдман — с Витором Белфортом.

Но двум из трёх поединков не было суждено состояться. Сначала Нурмагомедов вновь получил повреждение, а затем Джонс устроил ДТП, в результате которого пострадала беременная женщина. В отношении него было инициировано расследование, а промоушен не только снял его с мероприятия, но также отнял звание и удалил из рейтингов.

Что касается Нурмагомедова, проблема вновь оказалась в его колене. За три недели до шоу он травмировал мениск. Предположительно, это произошло во время боя с тенью. В итоге Серроне получил в оппоненты сильно уступающего в классе Джона Макдесси и победил, сломав тому челюсть. А Нурмагомедов был вынужден перенести ещё одну операцию на правом колене, но на этот раз в Лос-Анджелесе.

Тони Фергюсон (1)

Турнир: UFC The Ultimate Fighter 22 Finale

Дата и место проведения: 11 декабря 2015 года, Лас-Вегас (США)

После этого в карьере Орла наступил этап, известный практически каждому фанату MMA. Именно с конца 2015 года началась затяжная серия попыток организовать дуэль Нурмагомедова и Фергюсона, ни одна из которых по сей день не увенчалась успехом. Страшно подумать, но первая из них датирована декабрём 2015 года. Тогда Хабиб и Тони не считались однозначно лучшими легковесами планеты, а Конор Макгрегор лишь готовился покорить полулёгкий дивизион.

Для Нурмагомедова было очень важно подраться с Фергюсоном в декабре 2015-го, ведь в противном случае простой составил бы уже 20 месяцев. Но в конце октября он сломал ребро и вновь был вынужден отложить возвращение в октагон. Как признался сам Хабиб, именно в тот момент он задумался о завершении карьеры.

«Хочу извиниться перед моими болельщиками, я сломал ребро и опять выбыл с боя. Я очень хотел вернуться. Не уверен, вернусь ли я вообще когда-нибудь», — написал тогда Нурмагомедов в Instagram.

Тони Фергюсон (2)

Турнир: UFC on FOX 19

Дата и место проведения: 16 апреля 2016 года, Тампа (США)

В конце 2015 года руководители промоушена не могли подумать, что эпопея между Нурмагомедовым и Фергюсоном затянется на пять лет, поэтому матчмейкеры во второй раз постарались устроить встречу представителей элиты лёгкого веса, сделав его главным событием шоу в Тампе. Но на этот раз организаторов расстроил Тони, у которого за десять дней до схватки были обнаружены кровь и жидкость в лёгких.

«Представители UFC хотят, чтобы я ждал травмированного Тони Фергюсона. Но ведь когда я получил повреждение, он не поступил подобным образом, а провёл бой с Эдсоном Барбозой. Почему я должен делать иначе? Зачем мне это нужно? Я готов к схватке. Без разницы, в каком весе, 70 кг или 77. Сейчас мне нужен соперник. Моя страна и мои фанаты ждали моего возвращения долгое время, поэтому мне нужно драться», — цитировал Нурмагомедова ToFight.

Для Нурмагомедова слишком многое стояло на кону, поэтому он решил не сниматься с шоу, а биться с любым из предложенных ему соперников. В итоге достойного оппонента не нашлось и в клетку вышел дебютант промоушена Даррелл Хорчер.

Бывший чемпион регионального промоушена Cage Fury FC оказался явно ниже уровнем и на протяжении полутора раундов терпел настоящее избиение. В итоге он продержался 8 минут 38 секунд, а Хабиб триумфально вернулся в клетку после двухлетнего отсутствия. Причём эта дуэль прошла не в привычном для россиянина лёгком весе, а в промежуточном — до 72,6 кг.

Тони Фергюсон (3)

Турнир: UFC 209

Дата и место проведения: 4 марта 2017 года, Лас-Вегас (США)

Три года назад Нурмагомедов и Фергюсон были ближе всего к тому, чтобы наконец подраться друг с другом. UFC вновь добавил их поединок в кард одного из своих турниров, но на этот раз перестраховался. Организация не стала назначать его главным событием вечера, из-за чего легковесы оказались на разогреве у Тайрона Вудли и Стивена Томпсона. Те провели эпохальную битву в ноябре 2016-го на первом в истории шоу в Нью-Йорке, а в Лас-Вегасе должны были вновь сразиться за титул в полусреднем весе.

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Как и в декабре 2015-го, не выдержал организм Нурмагомедова. Ни для кого не секрет, что будущий чемпион UFC вынужден сбрасывать около 20 кг перед каждым боем, что в тот момент стало непреодолимым препятствием для него. Как сообщалось, спортсмен был госпитализирован из-за проблем с печенью или почками, вызванными резкой сгонкой веса.

Несмотря на тот факт, что позднее многие близкие к Нурмагомедову спортсмены всячески опровергали информацию о наличии у того сложностей с весогонкой, его отец и тренер Абдулманап фактически подтвердил эти догадки. В декабре 2017-го он признался, что был в курсе ситуации и сам посоветовал сыну не выступать на UFC 209.

«Как-то они с Умаром парились вместе, и Хабиб потом спросил брата: «Ты когда пришёл?». Это было в последнюю весогонку. То есть они были вместе, а он не помнил, когда тот зашёл. Срывы памяти во время больших весогонок бывают. Этот сигнал сразу отправили мне, а я тотчас дал команду врачу Шамилю из сборной Дагестана. Я сказал: «Делайте ему укол и снимайте с боя». Было моё распоряжение. Есть ли человек, которому он дороже, чем мне, как сын и ученик?» — заявил Нурмагомедов-старший 8news.

Но если в 2015-м UFC сумел сориентироваться и найти замену для Нурмагомедова, то на этот раз было слишком поздно. Хабиб снялся с шоу за день до его проведения, поэтому найти замену не представлялось возможным.

Тони Фергюсон (4)

Турнир: UFC 223

Дата и место проведения: 7 апреля 2018 года, Бруклин (США)

Несмотря на многочисленные травмы обоих бойцов, весной 2018-го оба были главными звёздами лёгкого дивизиона UFC. Макгрегор сосредоточился на схватке с Флойдом Мейвезером-младшим и оставил пояс, а временным чемпионом стал Фергюсон. При этом Нурмагомедов заработал статус первого претендента и вновь заставил Уайта задуматься об организации их дуэли. И это при том, что после UFC 209 Дана зарёкся никогда больше не пытаться свести их в клетке.

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Изначально всё шло хорошо, но менее чем за неделю до шоу Фергюсон порвал связки колена, споткнувшись о телевизионный кабель. Что примечательно, произошло это не дома, а в студии телеканала FOX. Там он занимался раскруткой предстоящей битвы с Нурмагомедовым, записывая интервью. Однако эти обстоятельства не помешали Уайту лишить Эль Кукуя временного пояса и заняться поиском замены для Хабиба.

В целом та неделя стала одной из самых диких в истории UFC. Ситуацию с отменой главного поединка вечера и тяжелейшими поисками соперника для россиянина усугубил Макгрегор, совершивший нападение на автобус с бойцами. В результате Майкл Кьеза и Рэй Борг получили повреждения и были вынуждены отказаться от выступления на шоу, а Артём Лобов был снят с него за помощь в организации нападения на транспортное средство.

За несколько суток у Нурмагомедова сменилось сразу несколько противников, а выйти с ним в клетку могли Макс Холлоуэй, Энтони Петтис и Пол Фелдер. Но в итоге выбор пал на 11-й номер рейтинга Эла Яквинту. Американец ожидаемо оказался неспособен оказать достойное сопротивление россиянину, который стал чемпионом UFC.

Тони Фергюсон (5)

Турнир: UFC 249

Дата и место проведения: 18 апреля 2020 года, неизвестно

Провести третью защиту титула в бою, равных которому в Абсолютном бойцовском чемпионате ещё не было (прежде в октагоне никогда не сходились бойцы с сериями из 12 и более побед), Нурмагомедову помешала пандемия коронавируса. Многие поклонники смешанных единоборств поспешили обвинить россиянина в трусости и использовании ситуации, чтобы избежать встречи с принципиальным соперником. Однако позднее Уайт в интервью ESPN прояснил ситуацию и заявил, что UFC действительно отправил действующего чемпиона в ОАЭ, а потом и в Россию, и призвал не обвинять его.