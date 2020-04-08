Уайт признал, что Нурмагомедов вернулся в Россию по вине UFC

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт признал, что по вине организации чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов покинул США и вернулся в Россию, из-за чего его поединок с Тони Фергюсоном сорвался.
Уайт признал, что Нурмагомедов вернулся в Россию по вине UFC
  • Reuters

«Я знаю, что все с ума сходят из-за действий Хабиба и обвиняют его во всём. Но Хабиб не совершал ошибок. Вы только посмотрите, как изменился мир буквально за один день. Такие у нас условия. На самом деле Хабиба отправили в Россию, он не улетал туда сам. Мы его туда отправили. Да, это плохо, но что поделать», — приводит слова Уайта ESPN.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, но из-за распространения коронавирусной инфекции был перенесён. Незадолго до поединка Нурмагомедов вернулся в Россию, откуда временно не может выехать из-за пандемии, и его бой с Фергюсоном в очередной, пятый по счёту раз сорвался.

Ранее глава UFC заявил, что победитель боя Фергюсон — Гэтжи встретится с Нурмагомедовым.

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