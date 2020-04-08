«Для Хабиба пояс сейчас — всего лишь железка»: Мурадов об отмене боя Нурмагомедова, турнире UFC 249 и карантине в Праге

Хабиб Нурмагомедов по праву считается неоспоримым чемпионом в лёгком весе, а отсутствие пояса не повлияет на его статус. Об этом заявил первый боец из Узбекистана в промоушене Махмуд Мурадов. Спортсмен поддержал решение россиянина отказаться от боя на UFC 249, выступил против проведения турниров в разгар пандемии коронавируса и выразил мнение, что Тони Фергюсону не стоит называть себя гангстером.

— Абсолютный бойцовский чемпионат опубликовал кард турнира UFC 249, в котором не оказалось вашего поединка с Карлом Роберсоном. Как давно вы узнали, что не выступите в грядущем шоу?

— В воскресенье. Мы вели переговоры с UFC по данному вопросу. Но дело в том, что моя команда не может вылететь в США из Чехии.

— Вплоть до конца прошлой недели вы активно тренировались?

— Да, я был готов. Вес практически был сделан. Мне оставалось согнать всего четыре-пять килограммов.

— В UFC сказали, что в ближайшем будущем рассчитывают на вас?

— Да, конечно. Заверили, что, как только всё устаканится, скажут, когда мы сможем подраться. У меня хорошие отношения с UFC. Провёл два боя, после чего подписал контракты на четыре следующих поединка. При этом весь процесс занял около получаса — даже не смотрел, с кем предстоит встретиться. Всё равно никогда не выбирал соперников. Забавно, что до этого дважды выходил на коротком уведомлении, а как только появилась возможность провести полноценный двухмесячный лагерь — схватку отменили.

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— Вам говорили, где пройдёт шоу?

— На каком-то острове, но где именно — не уточнили. Нас просто спросили, сможем ли мы прилететь в США, не будет ли проблем. Мы ответили, что у нас не получится. Ситуация похожа на ту, в которой оказался Хабиб Нурмагомедов.

— Как вы отреагировали на отмену своей схватки?

— Сейчас нужно думать о здоровье. Люди умирают, а мы будем думать, как нам попасть в Америку? Это глупо.

— Неужели UFC легче организовать турнир на каком-то частном острове, чем договориться с одним из штатов или европейской страной?

— В Европе не разрешат. Что касается острова, то для этого у Уайта есть все условия — знакомые, связи. Возможно, какой-то поклонник смешанных единоборств сдал ему эту землю в аренду. Кроме того, у Даны есть телефон президента США Дональда Трампа. Не думаю, что с организацией возникнут трудности.

— Вы поддерживаете идею проведения шоу в разгар пандемии коронавируса?

— На мой взгляд, это неправильно. Я бы отменил все турниры, переждал пару месяцев.

— Не думаете, что UFC хочет дать людям хоть какой-то повод отвлечься от проблем и вновь насладиться любимым видом спорта?

— Мне кажется, в первую очередь UFC видит возможность заработать. НХЛ, НБА, НФЛ — всё запретили, а Абсолютный бойцовский чемпионат сейчас будет на виду. В результате все будут смотреть именно его трансляции. Да, это плюс для нас. Но я бы не поступил подобным образом, несмотря на то что я выступаю в этом промоушене.

— Вам что-нибудь известно о планах чемпионата на будущее?

— Насколько понимаю, в ближайшее время UFC планирует регулярно проводить турниры на этом острове. Читал, что шоу будут устраивать раз в неделю.

— Это возможно в подобных условиях?

— Если UFC 249 пройдёт успешно, то возможно всё.

— Предположим, спустя пару недель вам предложат выступить. Согласитесь?

— Всё зависит от предложения. Но сильного желания нет. Для меня здоровье родных и близких дороже какого-то поединка.

— Недавно Уайт говорил, что намерен собрать один из самых звёздных кардов в истории промоушена. Состав участников UFC 249 можно назвать таким?

— Нет, на мой взгляд, суперкард был бы с Хабибом. Как и я, этот поединок многие ждали.

— Кто бы победил в сражении Хабиба и Тони?

— Уверен, Нурмагомедов взял бы верх над Фергюсоном. Он на другом уровне. На данный момент нет никого, кто был бы близок к нему. Не думаю, что в ближайшие два года что-либо изменится. А после он спокойно завершит карьеру с рекордом 30:0, либо побед будет ещё больше.

— Во время пресс-конференции Фергюсон обещал показать, как бьются на улице. Как думаете, в настоящей драке Тони превзошёл бы Хабиба?

— Я часто бываю в Америке, там такого не бывает. Думаю, в Дагестане с уличными драками пожёстче, чем в США. Сам не бывал, но у меня есть друзья, которые рассказывали мне об этом. Так что на месте Тони не называл бы себя гангстером.

— А Хабиб — гангстер?

— Не сказал бы. Но у нас на улицах всё равно немного иначе, чем в Соединённых Штатах.

— Из-за отказа выступить на UFC 249 Нурмагомедова многие посчитали трусом. Как вы отнеслись к этому?

— У человека 28 побед за карьеру в смешанных единоборствах. Глупо обвинять его в трусости. Не думаю, что спортсмен может заходить в клетку и чего-то бояться. Наблюдаю за его карьерой на протяжении многих лет. Он долго к этому шёл и стал лучшим бойцом в крупнейшем ММА-промоушене мира.

— При этом он занимает второе место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий по версии UFC…

— По моему мнению, он намного лучше Джона Джонса — и как человек, и как боец. Он во всём превосходит его.

— Возможно, отказываясь лететь в США, Нурмагомедов ставил во главу угла здоровье своей семьи?

— Да, конечно. У него дети, родители, жена. Он должен думать о них, а не о том, чтобы подраться. Нурмагомедов является примером для многих людей. В такой момент оставить своих родных и поехать биться было бы неправильно.

— В апреле 2018 года Нурмагомедов вышел на чемпионский бой с Элом Яквинтой, несмотря на травму Фергюсона, смену оппонентов и нападение Макгрегора на автобус. Не думаете, что он выступил бы и в этот раз, если бы титул стоял на кону?

— Нет. Для Хабиба пояс сейчас — всего лишь железка. Все уже знают, кто настоящий и неоспоримый чемпион.

— В нынешних условиях у Нурмагомедова была возможность идеально подготовиться к бою?

— По себе знаю, что нет. Тяжело тренироваться в полную силу, когда ты не знаешь, состоится ли вообще шоу. Для Хабиба же эта схватка должна была стать самой серьёзной в карьере.

— А как же его битва с Макгрегором?

— Не сравниваю Тони с Конором. 12 побед подряд говорят сами за себя.

— Теперь Фергюсон встретится с Джастином Гэтжи. Не считаете, что Тони зря согласился на этот бой, ведь фактически ничего не приобретает в случае успеха?

— Когда ты провёл полноценную подготовку, то тебе уже неважно, с кем драться. Необходимо просто войти в клетку. Кроме того, в случае победы он гарантирует себе встречу с Нурмагомедовым.

— Но ведь может случиться так, что летом Макгрегор одержит ещё одну победу, а UFC будет достаточно этого, чтобы вновь назвать его первым претендентом…

— Всё может случиться, но вопросы будут уже к промоушену. Лично я рад, что с Фергюсоном сразится именно Гэтжи. Изначально думал, что на замену выйдет Макгрегор. Но в таком случае UFC терял возможность организовать ещё один громкий поединок.

— Что вы имеете в виду?

— Матчмейкеры могут сначала устроить дуэль между Фергюсоном и Нурмагомедовым и только затем свести его победителя с Макгрегором.

— Кого вы считаете фаворитом в бою Фергюсона и Гэтжи?

— Думаю, в первых двух раундах у Джастина будет больше шансов на победу. Но если схватка затянется, то преимущество будет на стороне Тони. Уверен, он ответственно готовился к этому турниру. В боях с Хабибом нельзя иначе, ведь он машина. Отдам предпочтение Фергюсону. Всё-таки очень хотелось бы в будущем увидеть его встречу с Нурмагомедовым.

— Всё ещё надеетесь, что этот поединок состоится?

— Конечно. Это случится. Не верю в проклятия.

— Вы сказали, что в нынешних условиях должным образом тренироваться было невозможно. Что изменилось в вашем процессе подготовки?

— Мои сборы должны были продолжаться 40 дней, вместо этого я вернулся в Чехию менее чем через три недели. Здесь в условиях карантина у меня было два спарринг-партнёра и два тренера. Было очень тяжело, но я всё равно продолжал работать. Мог войти в клетку.

— Как в Чехии обстоят дела с коронавирусом в настоящий момент?

— Как и во всём мире — введён карантин. Всё сложно.

— В отличие от многих спортсменов вы относитесь к этой угрозе предельно серьёзно…

— Ответственно подхожу к этому. У меня семья, которую люблю. Стараюсь часто не выходить на улицу, лишь изредка выбираюсь на пробежку. Живу в Праге, в четверти часа от центра на машине. Вокруг лес, природа. Сейчас такое время, что помочь государству можно лишь сидя дома. Неправильно ходить по городу, жарить шашлыки.

— У вас такое тоже встречается?

— Бывает. Некоторые люди подходят к этому безответственно. У каждого свои ценности.

— Государство как-то борется с этим?

— Конечно, введены санкции. Если вышел на улицу без маски — штраф €500. В зависимости от тяжести нарушения сумма растёт.

— Сейчас многие спортсмены очень часто предлагают коллегам поучаствовать в каких-либо челленджах. А один из самых обсуждаемых за последнее время запустил Криштиану Роналду. Не думали присоединиться?

— Пока не видел челлендж Криша. Вообще, я являюсь его фанатом, но этот пост пропустил. В последнее время очень много общаюсь с фанатами, поэтому времени не на всё хватает. Стараюсь проводить прямые эфиры, поднимать людям настроение.

— Каким образом?

— Подключая болельщиков к эфиру. Возможно, кто-то хочет задать вопрос, пожелать что-то, сфотографироваться со мной хотя бы таким образом.

— Симпатии к Роналду строятся на клубной принадлежности?

— Он нравится мне как футболист. Что касается команд, болею за «Реал», «Челси» и «Ювентус».

— Из-за карантина у вас наверняка появилось много свободного времени. Чем занимались помимо тренировок?

— Перекопал огород. Коротаю время с помощью компьютерных игр.

— Каких?

— Dota.

— В UFC не играете?

— Нет. Когда меня добавят в неё, то задумаюсь об этом.

— Все знают, что вы близко дружите с Флойдом Мейвезером. Он рассказывал, как дела с коронавирусом обстоят в США?

— Да. Списывались пару дней назад. Он сказал быть осторожнее.

— На него эта ситуация как-то повлияла?

— У него сейчас и так тяжёлый период в жизни. Сначала умерла бывшая жена, а потом дядя.

— В конце прошлого года Дана Уайт и Флойд сообщили о том, что работают над организацией следующего поединка с участием Мейвезера, но после этого не было новостей на данную тему. Вам что-нибудь известно об этом?

— Не говорил с Флойдом по этому поводу. Он рассказывал, что готовится большой бой, но без подробностей.

— Не думаете, что соперником может быть Нурмагомедов?

— Хабиб не согласится.

— Ведь он сам предлагал провести 11 раундов по правилам бокса и один — по ММА…

— Это было бы верным решением, но такого не будет. Флойд не пойдёт в смешанные единоборства.