Источник назвал место, где состоится бой Фергюсон — Гэтжи

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Поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, который должен состояться на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249, может пройти в казино, которое располагается в индейской резервации.
Источник назвал место, где состоится бой Фергюсон — Гэтжи
  • © Ethan Miller / Getty Images
  • AFP

Об том сообщает MMA Fighting, ссылаясь на сообщение The New York Times. Казино находится на севере штата Калифорния. На индейскую резервацию не распространяются распоряжения атлетической комиссии соответствующего штата.

Первоначально на турнире UFС 249 с Тони Фергюсоном должен был драться действующий чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, однако россиянин не может вылететь в США из-за закрытых границ.

Ранее Нурмагомедов вспомнил, как стал чемпионом UFC два года назад.

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