Нурмагомедов вспомнил, как стал чемпионом UFC два года назад

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как два года назад завоевал свой титул.

«Ровно два года назад, как же быстро время проходит. История продолжается», — подписал Нурмагомедов видео с нарезкой титульного боя против Эла Яквинты в Instagram.

Нурмагомедов победил Яквинту в титульном бою на турнире UFC 233, который проходил 7 апреля 2018 года. После этого россиянин ещё дважды успешно защищал свой титул, победив по очереди Конора Макгрегора и Дастина Порье.

Ранее Уайт признал, что Нурмагомедов вернулся в Россию по вине UFC.