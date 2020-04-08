Нурмагомедов вспомнил, как стал чемпионом UFC два года назад

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как два года назад завоевал свой титул.
Нурмагомедов вспомнил, как стал чемпионом UFC два года назад
  • Reuters

«Ровно два года назад, как же быстро время проходит. История продолжается», — подписал Нурмагомедов видео с нарезкой титульного боя против Эла Яквинты в Instagram.

Нурмагомедов победил Яквинту в титульном бою на турнире UFC 233, который проходил 7 апреля 2018 года. После этого россиянин ещё дважды успешно защищал свой титул, победив по очереди Конора Макгрегора и Дастина Порье.

Ранее Уайт признал, что Нурмагомедов вернулся в Россию по вине UFC.

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