Мендес: Нурмагомедов был очень расстроен отменой боя с Фергюсоном

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Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о реакции своего подопечного на отмену боя с претендентом на титул Тони Фергюсоном.
Мендес: Нурмагомедов был очень расстроен отменой боя с Фергюсоном
  • Reuters
  • © Per Haljestam-USA TODAY Sports

«Хабиб не хотел сидеть сложа руки. Он как раз вернулся домой, тренировался и ждал места, координаты для боя. Он не стал отсиживаться и всё такое. Он долго ждал локацию боя, а затем узнал, что границы закрыты и его не выпустят из страны. Он был очень расстроен, у него был отличный тренировочный лагерь, который теперь остался нереализованным. В этот момент многие критиковали Нурмагомедова за сообщение о том, что он не может из-за коронавируса принять участие в бою... и посмотрите, что происходит сейчас. Весь турнир отменили из-за коронавируса. Все убедились, что Хабиб поступил абсолютно правильно», — цитирует Мендеса MMAFighting.

Турнир UFC 249, на котором должны были встретиться Нурмагомедов и Фергюсон, был запланирован на 18 апреля. 1 апреля россиянин заявил об отмене боя, поскольку не может покинуть пределы родной страны. Впоследствии весь турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что сделавший знаменитый снимок боя Нурмагомедова и Макгрегора фотограф умер от коронавируса.

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