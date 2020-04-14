Мендес назвал желаемого соперника для Нурмагомедова

Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что предпочитает видеть соперником своего подопечного Джастина Гэтжи, а не другого американца, Тони Фергюсона.

«Если бы я мог выбирать, то предпочёл бы Гэтжи, потому что хочу быть уверенным, что у нас есть бой. Только по этой причине я предпочту его или кого-либо другого Фергюсону. Из-за того, что происходило с этим боем ранее», — приводит слова Мендеса MMAFighting.

Также тренер добавил, что исключает возможность выхода Нурмагомедова на бой с Фергюсоном на коротком уведомлении.

«Хабибу понадобится аналогичное время для подготовки к бою против Тони, мы его уважаем как отличного чемпиона, которым он и является. Если мы не дадим ему столько же времени, тогда позор мне. Мы должны уделить Фергюсону столько же внимания, если даже не больше, поскольку, скорее всего, он проведёт ещё один поединок прежде, чем мы встретимся снова. Но если же боя не будет, то я нормально к этому отнесусь. Потому что пять раз ни один поединок ещё не переносили», — добавил тренер.

Ранее тренер Нурмагомедова рассказал, когда может пройти следующий бой россиянина.