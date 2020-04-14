Тренер Нурмагомедова рассказал, когда может пройти следующий бой россиянина
- АГН «Москва»
«Мы можем увидеть его в октагоне в августе или сентябре. Если это август, то, скорее всего, турнир пройдёт в Сан-Франциско. Если сентябрь — то в Абу-Даби», — цитирует Мендеса MMAFighting.
Тренер отметил, что Нурмагомедов сможет начать подготовку к следующему бою после Рамадана, который пройдёт с 23 апреля по 23 мая. На подготовку россиянину потребуется от десяти недель до трёх месяцев.
Ранее Мендес заявил, что Нурмагомедов был очень расстроен отменой боя с Фергюсоном.