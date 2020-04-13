Намёк Нурмагомедова, предложение тренера Макгрегора и совет Уайту от Хрюнова: что обсуждают после отмены UFC 249

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов намекнул, что его следующий поединок может состояться в сентябре, если к этому времени удастся справиться с пандемией коронавируса. Промоутер Владимир Хрюнов призвал руководство Абсолютного бойцовского чемпионата более уважительно относиться к россиянину и его решениям. А тренер Конора Макгрегора предложил выявить лучшего представителя лёгкого дивизиона в мини-турнире с участием четырёх бойцов.

Как и другие виды спорта, смешанные единоборства оказались в непростой ситуации из-за пандемии коронавируса, и пока о новых датах отменённых турниров ничего не известно. Именно поэтому многих озадачило сообщение российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в социальных сетях. Он намекнул, что его следующий бой может состояться в начале осени. Однако чемпион мира в лёгком весе выразил сомнение в том, что до этого времени ситуация в мире наладится.

«А ведь до сентября не так уж и далеко, хотя самому с трудом верится, что всё закончится к этому времени, но всё же один серьёзный человек сказал: в мирное время надо готовиться к войне», — написал Нурмагомедов.

После отмены боя с Тони Фергюсоном спортсмен намекнул, что может вернуться в октагон в ближайшее время. Речь шла об августовском турнире в Сан-Франциско или сентябрьском в Абу-Даби. Однако пока ни его команда, ни промоушен данную информацию не подтвердили.

В то же время тренер чемпиона в лёгком весе Хавьер Мендес предположил, что американец успеет провести ещё один поединок до встречи с его подопечным. Он подчеркнул, что не стоит недооценивать силу первого номера лёгкого дивизиона, поэтому новые сборы продлятся от 10 до 12 недель.

После снятия с турнира UFC 249 некоторые коллеги и болельщики начали упрекать Хабиба в намеренном срыве боя и трусости. Отчасти масла в огонь подлили слова президента организации Даны Уайта, который заявил, что всем и так было известно о намерении россиянина.

Известный промоутер Владимир Хрюнов призвал руководство Абсолютного бойцовского чемпионата поменять своё отношение к чемпиону.

«Я советую Уайту уважительнее относиться к безусловному лидеру своего промоушена Хабибу Нурмагомедову и не строить интриг вокруг совершенно правильно принятых им решений», — цитирует Хрюнова РИА Новости.

Чемпион Европы по боевому самбо Альберт Шангараев также отметил, что Нурмагомедов уже является великим бойцом и вписал своё имя в историю смешанных единоборств. При этом он отличается от многих коллег своим подходом к соревнованиям.

«Некоторые бойцы выходят и делают шоу. Даже если проигрывают, их запоминают. И они становятся великими бойцами. Хабиб, думаю, не шоумен. Но мне нравится, как они строят стратегию, подходят к боям. К каждому сопернику у них индивидуальный подход. При этом к Нурмагомедову оппоненты не могут подобрать ключ», — приводит слова Шангараева ТНВ.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывается уже пятый раз, в связи с чем растёт число тех, кто скептически относится к продолжению их противостояния. Среди них — бывший российский боец ММА Олег Тактаров. Он сравнил этот бой с полётом на Марс.

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«Всем уже наплевать на этот поединок. Спрашиваете про фантастику. Спросите, когда мы полетим на Марс, встретимся с новой галактикой... Это более реально», — уверен Тактаров.

При этом он отметил, что Хабибу не стоило самому отказываться от поединка, так как это лишь вызвало много вопросов и критики.

Однако есть и те, кто встал на его защиту. Так, боксёр Егор Мехонцев предположил, что Нурмагомедов предугадал отмену турнира, а спарринг-партнёр Конора Макгрегора Артём Лобов подчеркнул, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном впервые не состоялся по объективным причинам, поэтому перекладывать вину на россиянина не стоит.

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков также назвал глупостью предположения о том, что россиянин мог испугаться сильного противника. По его мнению, только спортсмен и его команда знают, чем было обосновано решение сняться.

«Сейчас в мире складывается такая ситуация, что форс-мажор был очевиден. Я даже скажу так: вылетел бы Хабиб на бой или нет, им всё равно запретили бы проводить турнир. Это было очевидно», — заявил Минаков «Чемпионату».

В свою очередь, Шангараев выразил надежду на то, что встреча россиянина и американца всё же состоится после окончания пандемии.

«Будет очень интересный поединок. Шансы соперников оцениваю как 50 на 50. Фергюсон тоже очень хороший и непредсказуемый боец», — считает Шангараев.

Можно предположить, что сам Нурмагомедов спокойно относится к обвинениям в свой адрес. Он заявил, что ни одному выдающемуся человеку не удалось избежать критики.

«Если чего-то добился, не удивляйся критике, относись к этому спокойно и с пониманием. А вообще будет идеально, если из этой критики ты возьмёшь плюсы, а минусы просто отпустишь. Раньше было много великих людей, которые меняли ход истории человечества, но даже они не спаслись от людских мнений, а что говорить о нас», — написал боец в Instagram.

Тем временем Джон Кавана, тренер Конора Макгрегора, намекнул, что UFC может пойти по пути World Boxing Super Series и организовать некое подобие Гран-при среди лучших бойцов в лёгкой весовой категории. По его мнению, в августе его подопечному логично выяснить отношения с Джастином Гэтжи, в то время как параллельно могли бы сойтись и расставить все точки над «i» Нурмагомедов и Фергюсон. После чего победители противостояния поспорили бы за титул перед Новым годом.