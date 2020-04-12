Фергюсон продолжает готовиться к UFC 249, несмотря на его отмену

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон продолжает подготовку к турниру UFC 249, несмотря на его отмену.

«Все ещё работаю. Собираюсь сделать вес в пятницу», — написал Фергюсон в своём Instagram.

1 апреля Хабиб Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что Гэтжи прокомментировал отмену турнира UFC 249.